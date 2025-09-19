Podemos ver pingüinos y horror lovecraftiano en el primer tráiler de Penguin Colony

Hace un tiempo les informamos que Veselekov —el equipo detrás del genial Umurangi Generation— estaba trabajando en un juego de terror protagonizado por pingüinos. Ahora podemos verlo en acción. Aquí tenemos el primer tráiler de Penguin Colony y estamos muy intrigados.

Según vemos, la historia sigue a un grupo de humanos en la Antártica que están siguiendo un fenómeno que se repite cada 100 años, pero ellos no son los protagonistas. En su lugar vamos a controlar a los pingüinos que accidentalmente son testigos de los eventos de horror cósmico que están a punto de desatarse.

Las inspiraciones detrás de esta obra son obvias. Parece que toma ideas de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft y la genial secuencia de revelación del título está hecha de forma similar al la de la película The Thing (El enigma de otro mundo) de John Carpenter, que también se desarrolla en la Antártica. También celebramos escuchar esa voz tan familiar del narrador para quienes jugamos el gran Disco Elysium.

Penguin Colony aún no tiene fecha de lanzamiento definida, pero el tráiler dice que saldrá «pronto» y no podemos esperar a vivir esta aventura de horror con pingüinos. Creemos que llegará a finales de 2025 o comienzos de 2026, pero no estamos seguros.