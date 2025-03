Pipistrello es un juego tipo Zelda con gráficos de Game Boy Advance y un yoyo maldito

El estudio brasileño Pocket Trap, responsables del divertido Dodgeball Academia, acaban de anunciar su nueva obra y luce absolutamente genial. Pipistrello and The Cursed Yoyo —al que jocosamente describen como un ‘yoyovania’—es en realidad un juego de acción, exploración y plataformas con vista cenital al estilo de los juegos de Zelda con un mundo muy colorido que recuerda los viejos juegos de Game Boy Advance.

Pueden ver el tráiler de este nuevo título a continuación.

Para librar a la ciudad de las bandas criminales que tienen control de la ciudad, nos armamos con un yoyo maldito que no solo nos permite atacar a los enemigos, sino movernos por los escenarios y resolver acertijos.

Pipistrello and The Cursed Yoyo ya tiene fecha de lanzamiento: el miércoles 28 de mayo de 2025. Saldrá para PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Epic Games Store. También anunciaron una edición de colección que incluirá un peluche del protagonista para PS5 y Switch, aunque esta aún no tiene fecha definida.

Si les llama la atención, deben saber que el juego cuenta con una demo gratis que ya pueden descargar en PS4, PS5, Switch, Steam y Epic Games Store.