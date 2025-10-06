Plantas Vs Zombies Trasplantado: primeras impresiones junto al loco Dave

En el 2009 PopCap Games lanzó al mercado Plants Vs. Zombies, título que popularizo el género Tower Defense. Ahora, 16 años después, Electronic Arts se prepara para traer de regreso —el próximo 23 de octubre— el clásico de PopCap Games bajo el nombre Plants vs. Zombies Trasplantado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de probar de manera anticipada el juego y en estas primeras impresiones les contaremos nuestra experiencia de regreso al jardín del loco Dave.

Una de las premisas centrales de Plants vs. Zombies Trasplantado es la de mejorar la experiencia técnica sin alterar la esencia del diseño que lo hizo un título atemporal. Entre las novedades que se ven a simple vista es la compatibilidad con la relación de aspecto 16:9, o widescreen, la cual es un estándar hoy en día. Adicionalmente, Plants vs. Zombies Trasplantado muestra una mejora en la calidad de los gráficos con una mejor nitidez visual en general y animaciones más fluidas. En el aspecto sonoro, se ha mantenido una estricta fidelidad. Ya que, los elementos de audio son instantáneamente reconocibles y sus mejoras, al igual que con los gráficos, respetan el material de origen. Trasplantado mantiene intacta la estructura de contenido del juego original. Esto incluye el modo Aventura principal, los ingeniosos modos Puzle —entre estos el clásico Vasebreaker— y Supervivencia, junto con una variada selección de 20 mini-juegos.

¿Cuáles son las novedades jugables presentes en Plants vs. Zombies Trasplantado?

Plants vs. Zombies Trasplantado no es una simple actualización al HD. Ya que, el título integra nuevas opciones que expanden la jugabilidad sin alterar la campaña principal. Para los jugadores que buscan una mayor dificultad, se han añadido dos modos que buscan satisfacer a los jugadores más experimentados. Uno de estos hace que durante el día el clima este nublado, lo cual limita la cantidad de luz solar disponible, haciendo que el jugador tome decisiones de manera más cautelosa y estratégica al escasear este recurso.

Por otro lado, la dificultad más elevada de Plants vs. Zombies Trasplantado implementa la muerte permanente en el modo Aventura. De esta manera, nuevamente aumenta la dificultad, haciendo más elevado el riesgo y la exigencia de planificación. Además de esto, Plants vs. Zombies Trasplantado incorpora opciones visuales desbloqueables para personalizar de diferentes maneras a los zombis.

Un cambio notable es la inclusión de los modos Versus y co-op play o cooperativo local. Aunque estos no formaron parte del lanzamiento inicial de 2009 para PC, sí fueron añadidos en versiones posteriores y ahora se integran como parte de la experiencia base. Finalmente, Plants vs. Zombies Trasplantado cuenta con una biblioteca, con artes del juego e imágenes conceptuales de las primeras etapas de desarrollo del juego. Plants vs. Zombies Trasplantado es un golpe de nostalgia y una remasterización necesaria para un título que luego de 16 años sigue siendo tan divertido como en su debut. Nosotros seguiremos protegiendo el jardín del loco Dave y esperamos en nuestra reseña darles nuestra opinión a detalle sobre el regreso del Tower Defense de PopCap Games.

Primeras impresiones de Plantas Vs Zombies Trasplantado hechas con un acceso anticipado para Steam provisto por Electronic Arts.