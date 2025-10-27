Plantas Vs. Zombies Trasplantado – Reseña (Xbox Series)

Dieciséis años después de su debut, el videojuego Plants vs. Zombies, creado originalmente por George Fan y su equipo en PopCap Games, regresa a plataformas modernas. Plantas Vs Zombies Trasplantado es una remasterización en alta definición (HD) del juego original, con el objetivo primordial de hacer que este clásico atemporal sea accesible para una nueva generación de jugadores. Sin embargo, como muchos lanzamientos —o relanzamientos— actuales, este no está libre de polémica. Así que en nuestra reseña de Plantas Vs Zombies Trasplantado, les contaremos todo lo que trae este juego y si la polémica afecta el regreso de un clásico atemporal de la industria.

Cabe resaltar que Plantas Vs Zombies Trasplantado no se limita a ser un port 1:1. Ya que, el juego compila las características de las numerosas ediciones del juego a lo largo de los años. Es así que, los jugadores podrán encontrar en Plantas Vs Zombies Trasplantado el modo cooperativo y el modo versus (PvP) de las consolas Xbox 360 y PS3, la función de selector de niveles introducida en las versiones móviles, e incluso el botón turbo de PvZ2. Gracias a esta compilación de características, Plantas Vs Zombies Trasplantado es la versión definitiva del clásico del 2009.

Una fórmula atemporal, que no está lIbre de polémicA

Además de nuevos modos, la remasterización también integra los minijuegos clásicos junto con niveles de bonificación.

A lo largo de los años, la franquicia ha crecido, generando dos secuelas directas y una serie de juegos spin-off llamados Garden Warfare. Estos juegos se alejaron del género tower defense para dar una alternativa a los amantes de los FPS con los personajes de PvZ. Así que, para los fanáticos del original, Plantas Vs Zombies Trasplantado es un regreso a la fórmula que los enamoró.

La mecánica central de Plants vs. Zombies permanece fiel a su esencia: un tower defense simple donde el jugador defiende su hogar de los nomuertos mediante la siembra de medidas defensivas en un sistema de cuadrícula que representa el césped o el techo del hogar del loco Dave. El recurso clave en Plants vs. Zombies es la luz solar, que se recoge y se utiliza como moneda para comprar y sembrar una variada selección de plantas, las cuales elegimos antes de iniciar el escenario. Estas plantas poseen habilidades específicas, desde tiradores a distancia y minas hasta hongos que rocían una sustancia que hace daño a los enemigos con obstáculos. De esta forma se cubre tanto defensa como ataque.

¿Cuántos escenarios o niveles tiene Plantas Vs Zombies Trasplantado?

Los juagdores pueden elegir el aspecto clásico de los personajes.

Plantas Vs Zombies es un juego que a simple vista se ve sencillo, pero el modo Aventura, que constituye la parte principal del juego, se extiende a lo largo de 50 niveles segmentados en cinco mundos distintos. Cada uno de estos niveles introducen nuevas dinámicas. Por ejemplo, los duelos nocturnos —los cuales requieren el uso de hongos—, batallas en la piscina —que necesitan que pongamos un nenúfar en el agua para poder poner nuestras plantas—, e incluso en los niveles que son en el tejado de la casa se requiere un tipo de planta especifico para poder atacar de manera eficiente a los zombis. Esto puede parecer “algo complejo”, para los nuevos. Sin embargo, el juego hace un trabajo eficiente al introducir gradualmente a los jugadores, equilibrando la aparición de nuevos elementos, plantas y tipos de zombis sin sentirse injusto para el jugador.

Novedades y oportunidades perdidas

Entre las novedades que trae Plantas Vs Zombies Trasplantado destacamos el multijugador local. Este modo permite que dos jugadores enfrenten juntos la campaña principal o niveles exclusivos, obligándolos a compartir recursos y responsabilidades. Sin embargo, el multijugador presenta algunos fallos como la desaparición del cursor del segundo jugador o errores aleatorios que se producen por la sobre saturación de elementos en pantalla. Por otro lado, en el modo versus un jugador controla las plantas y el otro a los zombis. Este último utilizando “cerebros” como moneda y representando a los zombis como cartas. No obstante, como dijimos en nuestras impresiones, el modo adolece de problemas de equilibrio y una percibida falta de profundidad, además de un fallo visual donde se muestra el ícono de sol en lugar del ícono de cerebro para los costos de los zombis.

Entre los desafíos para un solo jugador, se presentan dos modos inéditos. El primero es una modalidad hardcore con la temida mecánica de muerte permanente que obliga al jugador a tener una cautela extrema. El segundo modo, el cual sin lugar a duda está más pulido, es una especie de campaña independiente, donde la niebla limita intermitentemente la luz solar, haciendo que los Girasoles “duerman” y reduciendo los recursos. Para compensar, las plantas son más baratas y se recargan más rápido, exigiendo una gestión de recursos más diferente y más inteligente por parte del jugador. Desafortunadamente, este modo no cuenta con elementos de multijugador en línea. Esto hace que, irónicamente, esta “remasterización moderna” se sienta desactualizada para los estándares actuales.

No todo es color de rosa

La remasterización logra una actualización visual —a primera vista— nítida y detallada con soporte para 4K y pantalla ancha. No obstante, esta mejora gráfica se ve comprometida por numerosos errores visuales y fallas como objetos flotantes y fondos descoloridos. Adicionalmente, Plantas Vs. Zombies Trasplantado ha estado en el centro de una polémica debido a la exclusión de miembros clave del equipo original, el uso de IA para el aumento de resolución y la música que no funcionaba como en el título original.

El apartado de audio es el punto más débil, afectado directamente por la omisión de la compositora original. Aunque la partitura se mantiene, la implementación dinámica se ha perdido, tocando la música de “horda” de clímax incluso con pocos zombis, mientras que los niveles nocturnos carecen de tensión musical. A pesar de que la editora Electronic Arts (EA) negó el uso de IA generativa, prometió parches post lanzamiento para arreglar el audio y otras fallas.

Plantas Vs Zombies Trasplantado 7.5 Calificación general

