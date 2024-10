Plants vs Zombies 3 será retirado de las tiendas y dejará de funcionar, EA planea hacerle muchos cambios antes de revivirlo

La historia de la saga de las plantas contra los no muertos es bastante triste. El primer juego fue excelente y tuvo un éxito muy merecido, pero llamó la atención de EA, que procedió a comprar el estudio y lo puso a trabajar en secuelas fuertemente monetizadas que no tenían la misma gracia. La tercera parte fue lanzada en versión preeliminar para varios países a comienzos de 2024 y no fue muy bien recibida por la crítica, que atacó justamente su abuso de microtransacciones y la dependencia de ‘tickets’ para poder progresar. Ahora, EA anunció que retirará Plants vs Zombies 3 de las tiendas Play Store y App Store para hacerle grandes cambios.

De acuerdo al comunicado publicado en el sitio web oficial de la compañía, el juego desaparecerá de las tiendas el 15 de noviembre de 2024 y dejará de funcionar ese mismo día. Ya no se pueden comprar microtransacciones.

No se trata de una muerte definitiva, pues el juego no había sido lanzado de forma oficial y seguía sin estar disponible en muchos países, incluyendo Colombia. Plants vs Zombies 3 será retirado porque planean hacerle grandes cambios a su funcionamiento y traerlo de regreso cuando esté listo. Los jugadores esperan que eso signifique que volverá a ser como el primero —un juego de un solo pago en que tenemos acceso a todo el contenido sin necesidad de hacer compras extras— pero eso es muy poco probable. Aún así, esperamos que sea mejor que el juego con monetización abusiva que vimos durante los pasados meses.