PlatinumGames adquiere The Wonderful 101 por parte de Nintendo

Como descubrió el usuario de Reddit, Joseki100, a principios de este mes se envió un documento a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos solicitando la transferencia de la marca registrada de Nintendo, The Wonderful 101, a PlatinumGames. Nintendo distribuyó el juego original en Wii U, mientras que el desarrollador PlatinumGames hizo lo propio en su versión remasterizada.

El documento también incluye un enlace a un documento de Notificación de Registro de Asignación, con fecha del 19 de agosto, que confirma la transferencia y una fecha de registro del 9 de septiembre. Durante mucho tiempo se había especulado que Platinum había recibido la propiedad de The Wonderful 101 de Nintendo para lanzar The Wonderful 101: Remastered en 2020. Y que Nintendo podría haber recibido los derechos exclusivos del nombre Astral Chain como resultado. Ese al parecer no era el caso.

Como confirmó el entonces vicepresidente de PlatinumGames, Hideki Kamiya, la compañía solo tenía los derechos específicos de la remasterización (y su ‘spin-off’ de plataformas The Wonderful One: After School Hero) en lugar del nombre The Wonderful 101 en su totalidad.

Todo parece indicar que eso ha cambiado y la compañía ya tiene plena autonomía sobre el juego original y posibles pero no confirmadas secuelas.