PlatinumGames no ha terminado con Bayonetta, podemos esperar más juegos aún tras la dividida recepción de sus últimas entregas

Bayonetta 3 (2022) y Origins: Cereza and the Lost Demon (2023) fueron los últimos dos juegos de la bruja de Umbra desarrollados por PlatinumGames. En GamerFocus los recibimos con los brazos abiertos, pero lo mismo no ocurrió entre el público general. Atsushi Inaba, director ejecutivo de PlatinumGames, sugirió que el estudio planea seguir creando juegos de la saga Bayonetta, aunque sus creadores originales ya no estén en el estudio.

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El creador de la saga y cofundador del estudio, Hideki Kamiya, trabajó también en los dos últimos juegos de Bayonetta antes de dejar la compañía y dedicarse a la secuela de Okami. La propiedad intelectual de Bayonetta se reparte entre Sega y Nintendo, un acuerdo que permitió el lanzamiento de sus secuelas como títulos exclusivos para Wii U y Nintendo Switch.

«Tenemos un gran deseo de seguir desarrollando el personaje de Bayonetta y de ampliar su universo. Estén atentos para ver qué forma tomará esto en el futuro», afirmó Inaba (vía VGC) sobre los futuros juegos de Bayonetta. Inaba participó en la entrevista junto a Hyung-tae Kim, de Shift Up, para promocionar la próxima colaboración de Bayonetta en Stellar Blade para Nintendo Switch 2. Aunque Platinum aún no ha lanzado ningún juego para esta plataforma, para Inaba es una consola con un potencial enorme.

Además de Kamiya, entre las salidas recientes de PlatinumGames figuran Abebe Tinari (director de Bayonetta Origins), Yusuke Miyata (director de Bayonetta 3), Takahisa Taura (director de Astral Chain), Kenji Saito (director de Metal Gear Rising) y Masaki Yamanaka (diseñador de personajes de Anarchy Reigns y Resident Evil). Yusuke Hashimoto (director de Bayonetta 2) dejó Platinum para regresar a Capcom y trabajó en el reciente relanzamiento de Onimusha. Hideki Kamiya comentó anteriormente que espera que la franquicia Bayonetta continúe aún sin su presencia.

Bayonetta también será invitada especial en Sonic Racing: CrossWorlds.