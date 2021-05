PlayStation continúa ‘mimando’ a sus jugadores con juegos y contenido gratis del programa Play at Home 2021. Ya nos regaló varios juegos, incluyendo el genial Horizon Zero Dawn, y ahora regreso con contenido especial y sorpresas para varios juegos, la mayoría de ellos gratis. Entre estos se encuentran un paquete de elementos cosméticos para Rocket League, créditos y potenciadores para Warframe y doble XP para Call of Duty: Warzone.

Los contenidos que vamos a describir a continuación solo estarán disponibles hasta el 6 de junio de 2021. Tenemos que entrar a PlayStation Store y buscar el contenido gratis para descargarlos. Este no será agregado automaticamente.

A partir del 17 de mayo de 2021

JUEGO CONTENIDO Rocket League Paquete PlayStation Plus con llantas Blue Notch, Impulso Blue Smoke, Estela Blue Rocks y bandera BL Player. Destruction AllStars 1100 Puntos de Destrucción. Rogue Company Paquete Play at Home con el traje Kyoto Undercover Ronin y 200 Rogue Bucks. Warframe Paquete inicial con 100 Platinum, 100,000 Créditos, potenciador de afinidad de siete días, modificador de daño base esencial y mucho más.

A partir del 20 de mayo de 2021

JUEGO CONTENIDO Call of Duty: Warzone 5 Tokens de doble XP

A diferencia del contenido para los otros juegos, que exige que entremos a PlayStation Store, los tokens de Doble XP para Call of Duty: Warzone que ofrecen gratis como parte del programa Play at Home 2021 se podrán encontrar a través del Mensaje del Día dentro del juego.

Fuente: blog oficial de PlayStation Latinoamérica