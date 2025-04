Playdate: estos son los primeros juegos que componen la temporada 2 de Panic

La consola portátil Playdate salió al mercado hace ya tres años y lo hizo con una primera temporada de 24 juegos gratuitos lanzados semanalmente, actualmente disponibles en su totalidad con la compra del dispositivo. Hace unos meses Panic anunció que una temporada 2 se encuentra en camino, aunque esta sí tendrá un costo y así mismo un nivel de calidad destacable. Durante seis semanas, los usuarios de Playdate recibirán dos juegos semanales desde el 29 de mayo y la temporada se puede adquirir a través de Catalog por un precio de $39 USD.

Fulcrum Defender

Subset Games (Into the Breach, FTL: Faster Than Light) es uno de los desarrolladores involucrados en la segunda temporada de Playdate. Este es un juego de acción arcade a toda velocidad, fácil de aprender y difícil de dominar, Fulcrum Defender pondrá a prueba tu concentración y habilidad. «Quería crear una experiencia rejugable que comenzara lenta y relajante, pero que fuera subiendo de tono hasta convertirse en un caos frenético», dice Jay Ma de Subset Games en la última actualización de Playdate.

«Originalmente no planeaba terminar este juego; lo estaba haciendo como una forma de autoterapia. He estado luchando contra el COVID persistente durante los últimos años y quería demostrarme a mí mismo que aún podía crear juegos en mi estado actual. Por eso me siento honrado de que este juego haya sido aceptado como parte del paquete de la segunda temporada de Playdate».

Taria & Como

Desarrollado por Popseed Studio Inc y JuVee Productions, Taria & Como es un juego de plataformas y puzles basado en la física donde el movimiento se basa en balancearse en lugar de saltar. Juega como Taria, una joven con una pierna protésica, mientras rescata a su hermana pequeña Como en un mundo que la subestima constantemente. Separada tras un desastre, Taria despierta en un hospital donde se ve obligada a usar una prótesis «aprobada» que limita su movilidad. Sin inmutarse, toma las riendas de su propio destino, usando ingenio y determinación para escapar y encontrar a su hermana.

«Hace unos años, al hijo de un amigo le diagnosticaron síndrome de Tourette y empecé a pensar en qué tipo de historias escucharía de niño. Como persona con discapacidad, he visto los mismos clichés reciclados: lástima, inspiración, la discapacidad como superpoder, curas mágicas. La discapacidad es compleja, y somos más que una fuente de inspiración para personas sin discapacidad. Taria & Como es la historia que desearía haber tenido de niño», dijo Kip Henderson, creador de Taria & Como.

Shadowgate PD

Desarrollado por Pixel Ghost (Life’s Too Short), Shadowgate PD es la clásica aventura gráfica de Shadowgate, reinventada con nueva música, arte y funcionalidad, aprovechando lo mejor de las versiones anteriores para crear un remake único para Playdate. Encarnados como «La Semilla de la Profecía», los jugadores se adentran en el castillo viviente con la esperanza de derrotar al mal que habita en su interior: el temible Señor Brujo.

Dig! Dig! Dino!

Desarrollado por Dom 2D (Flinthook) y Fáyer (Arco) Dig Dig Dino! es un juego de excavación… ¡en busca de huesos de dinosaurios y otros tesoros! Únete a un equipo de paleontólogos en una nueva excavación y revela increíbles descubrimientos. Reúne esqueletos de dinosaurios y analiza extraños artefactos para descubrir secretos ocultos en las profundidades. Vende monedas y tesoros para construir un arsenal de herramientas de excavación y mejóralas para excavar más profundo y encontrar aún más huesos y botín.

Otros juegos y desarrolladores para la segunda temporada de Playdate, que conoceremos más adelante: