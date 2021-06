Playdate: precio, juegos y accesorios de la portátil con manivela

Hace ya dos años que se pasaron volando como ganso, Panic (Firewatch, Untitled Goose Game) anunció su primera consola, la portátil Playdate. La producción de esta particular consola con una manivela funcional para soportar la experiencia de juego, se vio afectada por la pandemia y por ende su lanzamiento en 2020.

Gracias a una una nueva actualización informativa por parte de la compañía, conocemos la primera ronda de juegos que acompañarán la «temporada 1». Contará con 24 títulos en lugar de 12 (dos descargables por semana), además de un nuevo accesorio que convierte la consola en una caja musical. También podremos programar fácilmente juegos para Playdate desde el navegador.

¿En qué consiste Playdate?

Esta es una consola portátil diseñada por la entusiasta compañía Teenage Engineering, especializada en sintetizadores. Creada por Panic, la idea detrás de la misma es dotar una jugabilidad minimalista pero estilizada. De ahí que solo cuente con un pad direccional, botones de Sleep, A / B y una manivela. A libertad de los desarrolladores, los juegos pueden usar la manivela para controlar la acción o prescindir de ella.

Pese a que su pantalla es monocromática, ha sido creada por Sharp y ofrece resolución de 400×240 con un despliegue impecable. A falta de retroiluminación, puede ser jugada incluso a plena luz del sol o con la luz de una vela. Los juegos gratuitos de la portátil pueden ser descargados semanalmente vía Wi-Fi. Al comienzo se trataba de 12 juegos durante 12 semanas en total, pero la compañía decidió duplicar la selección.

¿Qué juegos vienen incluidos en Playdate?

No existe un calendario específico con las fechas para descargar los juegos, pero ya conocemos los títulos de 21 de ellos.

Crankin’s Time Travel Adventure , de Keita Takahashi (Katamari Damacy), usa la manivela de forma exclusiva para controlar el flujo del tiempo, adelante y atrás, llevando a Crankin a su cita con Crankette mientras evita los cada vez incrementados y ridículos obstáculos, no afectados por esta suerte de piedra del tiempo análoga.

, de (Katamari Damacy), usa la manivela de forma exclusiva para controlar el flujo del tiempo, adelante y atrás, llevando a Crankin a su cita con Crankette mientras evita los cada vez incrementados y ridículos obstáculos, no afectados por esta suerte de piedra del tiempo análoga. Casual Birder

Demon Quest ’85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes: Up In Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles, de Sweet Baby Inc. (Neo Cab)

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

The Racheteer

Sasquatchers

Saturday Edition

Snak

Spellcorked

Whitewater Wipeout

Zipper

Boogie Loops

Battleship Godios

Que se mencione esta ronda como una primera temporada, por supuesto hace suponer que muchos más juegos serán añadidos a Playdate con el transcurso del tiempo.

Lucas Pope, creador de Papers, Please y Return of the Obra Dinn, también está haciendo un juego para Playdate. Aunque manifiesta no tener idea sobre qué está creando con Mars After Midnight, es una buena señal.

Eso no es todo, ya que los mismos usuarios podrán diseñar sus juegos sin necesidad de conocimientos de programación. Próximamente, Panic pondrá a disposición –gratis y vía navegador– el ‘software’ de desarrollo para la portátil, usando comandos prácticos para diseñar, arrastrar y crear.

Precio, accesorios y preorden de Playdate

La portátil de Panic tendrá un costo final de 179 dólares americanos (cerca de 645 mil pesos colombianos) sin costo de envío. El sistema incluye un cable USB-C también amarillo y la preorden será abierta en julio, con anuncio anticipado para asegurar su disponibilidad. No hay fecha de lanzamiento definida.

Entre los accesorios se encuentra un ‘stereo dock’ en forma de cubo para acoplar la consola y cargarla, actuando a su vez de bocinas Bluetooth y con espacio para sostener un bolígrafo (incluido). Sin precio disponible.

Unido a la aplicación exclusiva Poolsuite FM, es posible escuchar en la consola o en el ‘stereo dock’ una amplia y curada lista de canciones perfectas para trabajar o estudiar.

Igualmente podemos obtener un protector magnético para la pantalla de Playdate, por 30 dólares americanos.

Especificaciones técnicas

La batería tiene una duración de 14 horas en modo de reposo u ocho horas de uso continuo. Su almacenamiento interno es una memoria flash de 4GB.