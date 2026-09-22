Videojuegos

Playdate: reserva la Temporada 3 de juegos, disponible desde el 8 de octubre

Creados sin uso de IA generativa.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

La Temporada 3 de Playdate se lanza el 8 de octubre. Esta nueva oleada de juegos durará cuatro semanas y distribuirá dos juegos en cada una, sumando un total de ocho títulos. La Temporada 3 de Playdate cuesta 39 dólares estadounidenses y se pueden realizar pedidos anticipados o reservas. La misma fue anunciada el pasado mes de abril.

Cada temporada de Playdate incluye una colección de juegos creados específicamente para esta consola portátil, seleccionados por Panic y lanzados semanalmente bajo un formato sorpresa. Por lo menos la primera, incluida con la consola, ya que de las siguientes dos temporadas pagas dieron a conocer los juegos con anticipación. Panic reveló anteriormente que los ocho juegos de la Temporada 3 son:

- Publicidad -

Soggy Froggy (del equipo Root Bear), Gloom Gate (de LuBu, creador de satOlite), Houm (de BuuuuBunnyGames, estudio de fissh), Sound Mind (de Chuck Jordan, desarrollador de Sasquatchers), Hellevator (por DRD, de Icy Dungeon), Bonkhope (de indiana-jonas, creador de Long Puppy), Chance’s Lucky Escape 2 (de Goloso Games y Julia Minamata) y Cross Words (de Shaun Inman, desarrollador de Ratcheteer).

@gamerfocusco

The Whiteout es una aventura gráfica posapocalíptica y nevada exclusiva de Playdate

♬ sonido original – GamerFocus.co

La Temporada 1 de Playdate sigue integrada en todos los dispositivos nuevos e incluye 24 juegos, mientras que la Temporada 2 cuesta $39 USD y ofrece 12 juegos, además del simulador de televisión por cable interdimensional Blippo+, también disponible en Steam y a color.

🟨

Universo Playdate

Panic celebra cuatro años de Playdate anunciando la temporada 3 de juegos para finales del 2026
Panic celebra cuatro años de Playdate…
¿Nintendo se quiere meter en el terreno de Playdate? Un registro de patente es la única prueba
¿Nintendo se quiere meter en el…
Playdate: la actualización 3.0 del sistema brindará mejoras como carpetas y librería de juegos por géneros
Playdate: la actualización 3.0 del sistema…
Shadowgate PD (Playdate Temporada 2) – Guía para completar el juego y sus puzles
Shadowgate PD (Playdate Temporada 2) –…
Wheelsprung – Playdate Temporada 2
Wheelsprung – Playdate Temporada 2
Fulcrum Defender / Dig! Dig! Dino! – Playdate Temporada 2
Fulcrum Defender / Dig! Dig! Dino!…
Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga resucita los clásicos RPG de Super Nintendo para plataformas modernas
Las posibilidades de Pokémon Ruby / Sapphire en Nintendo Switch se intensifican gracias a una publicación oficial
PlayStation lanzará un control DualSense temático de Lisa, la famosa cantante de K-pop
¿Un simulador de vuelo de terror? Así es The Hollowing, el nuevo juego del creador de Lorn’s Lure
Ya mostraron el sexi nuevo traje de la colaboración de Bayonetta con Stellar Blade, no era el que esperábamos
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga resucita los clásicos RPG de Super Nintendo para plataformas modernas
No hay comentarios

Lo último

Explicamos la relación de la película Resident Evil: Noche Cero con los juegos, referencias, lore, continuidad y más
Cine y TV
Silent Hill: Townfall – Reseña
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) septiembre 2026
Videojuegos
Chainsaw Man Devilcrush es el nombre del juego para dispositivos móviles del chico motosierra
Videojuegos