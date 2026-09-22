Playdate: reserva la Temporada 3 de juegos, disponible desde el 8 de octubre

La Temporada 3 de Playdate se lanza el 8 de octubre. Esta nueva oleada de juegos durará cuatro semanas y distribuirá dos juegos en cada una, sumando un total de ocho títulos. La Temporada 3 de Playdate cuesta 39 dólares estadounidenses y se pueden realizar pedidos anticipados o reservas. La misma fue anunciada el pasado mes de abril.

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Cada temporada de Playdate incluye una colección de juegos creados específicamente para esta consola portátil, seleccionados por Panic y lanzados semanalmente bajo un formato sorpresa. Por lo menos la primera, incluida con la consola, ya que de las siguientes dos temporadas pagas dieron a conocer los juegos con anticipación. Panic reveló anteriormente que los ocho juegos de la Temporada 3 son:

Soggy Froggy (del equipo Root Bear), Gloom Gate (de LuBu, creador de satOlite), Houm (de BuuuuBunnyGames, estudio de fissh), Sound Mind (de Chuck Jordan, desarrollador de Sasquatchers), Hellevator (por DRD, de Icy Dungeon), Bonkhope (de indiana-jonas, creador de Long Puppy), Chance’s Lucky Escape 2 (de Goloso Games y Julia Minamata) y Cross Words (de Shaun Inman, desarrollador de Ratcheteer).

@gamerfocusco The Whiteout es una aventura gráfica posapocalíptica y nevada exclusiva de Playdate ♬ sonido original – GamerFocus.co

La Temporada 1 de Playdate sigue integrada en todos los dispositivos nuevos e incluye 24 juegos, mientras que la Temporada 2 cuesta $39 USD y ofrece 12 juegos, además del simulador de televisión por cable interdimensional Blippo+, también disponible en Steam y a color.