PlayStation 5 (PS5): una retrospectiva un año después del lanzamiento

Hace un año, Sony dio el salto a la novena generación de consolas con PlayStation 5.

Una vez pusimos a prueba al gigante blanco, alabamos su iniciativa por innovar la experiencia de juego en vez de centrarse únicamente en lo gráfico. Sin embargo, ¿tal sigue siendo nuestra opinión un año después? Digamos que ha habido reconsideraciones.

A continuación, encontrarán nuestras opiniones actuales de la consola de novena generación de Sony, las novedades que ha recibido a lo largo de su primer año y una breve recomendación de los mejores juegos que pueden conseguir exclusivamente para PlayStation 5 (PS5).

¿Cómo ha envejecido la PlayStation 5 (PS5)?

Interfaz

Un año después, los usuarios de PlayStation 5 (PS5) ahora pueden distinguir con más facilidad qué juegos sacan provecho a la tecnología de la última consola de Sony sean o no exclusivos.

Como mencionamos en nuestra reseña original, la interfaz de PlayStation 5 —incluso si puede tomar por sorpresa a los que han estado navegando por los menús de PS4 por casi una década— es muy intuitiva. Como tal, no ha recibido muchos cambios. Sin embargo, los pocos que ha tenido han facilitado la distinción entre juegos que aprovechan las características de PS5 y los que no. También se han añadido nuevas opciones de personalización para la interfaz.

DualSense

Cuando probamos por primera vez la consola de novena generación de Sony, la característica de que más nos sorprendió fue el mando DualSense. Astro’s Playroom fue una espectacular demostración del potencial de la retroalimentación háptica del control. De inmediato fantaseamos sobre las posibilidades. Desafortunadamente, pasó justo lo que temíamos.

Con excepción de un puñado de títulos que pueden contarse con los dedos de una mano, entre los que destaca Returnal, la retroalimentación háptica es una característica desaprovechada en la mayoría de juegos de PlayStation 5 (PS5). Mientras que en algunos títulos, tales como Marvel’s Avengers, es empleada de forma torpe e incluso estorbosa, en la mayoría no es más que una vibración glorificada. A su vez, la retroalimentación háptica conlleva a otro problema.

En nuestra reseña de PS5, declaramos que la batería del DualSense dura alrededor de 10 horas. Aunque múltiples sesiones de juego a lo largo del último año han confirmado que tal sigue siendo el caso, vale la pena hacer una aclaración. La duración varía considerablemente entre los títulos que hacen uso prominente de la retroalimentación háptica y aquellos que no. Los jugadores que prefieran disfrutar sesiones más largas de juego deberían optar por desactivar la retroalimentación háptica. Irónicamente, esto termina mermando uno de los encantos de PS5.

Por último, pero no menos importante, ha habido múltiples reportes de que el DualSense sufre del temido ‘drifting’. Aunque algunos jugadores pueden estar tentados a desarmar el control para arreglarlo, no recomendamos hacerlo. No solo no es una tarea sencilla, sino que varias piezas son difíciles de conseguir. Por el momento, lo único que podemos aconsejar es mandar el DualSense al soporte técnico de PlayStation 5 (PS5). Sin embargo, el alto costo del mando no justifica que presente un fallo tan intrusivo en menos de un año de su lanzamiento.

Captura

A pesar de las soluciones propuestas por Sony, el pequeño almacenamiento interno de PlayStation 5 (PS5) sigue siendo una de las mayores falencias de la consola de novena generación.

Lo dijimos entonces y lo repetimos ahora: la facilidad a la hora de capturar imágenes y videos es una de las fortalezas de PS4 y lo mismo aplica a la consola de novena generación de Sony.

Desempeño

Esta es otra característica que se mantiene intacta, al igual que nuestras opiniones al respecto. Aunque no aplica a todos los títulos de PlayStation 5, la opción de priorizar la calidad gráfica (Modo Resolución) o el desempeño del juego (Modo Desempeño) sigue siendo apreciada. Sin embargo, la mayor fortaleza a nivel de desempeño de PlayStation 5 (PS5) sigue siendo su velocidad. Al fin y al cabo, es una característica que incluso los juegos de PS4 aprovechan.

Almacenamiento

El escaso almacenamiento interno de PlayStation 5 (PS5) fue nuestra principal crítica hacia la consola de Sony en su lanzamiento. Aunque tiene un almacenamiento interno de 825 GB, más de 100 GB son dedicados al correcto funcionamiento de juegos y demás aplicaciones. En total, los jugadores tienen 667 GB. Si bien nuestras observaciones de ese entonces se mantienen, cabe mencionar que varias actualizaciones se han encargado de mitigar dicha falencia.

A continuación, listaremos las mejoras más importantes que recibió PS5 en su primer año.

¿Qué novedades ha recibido PlayStation 5 (PS5)?

Aunque PlayStation 5 (PS5) ha recibido varias actualizaciones a lo largo de este primer año, un par destaca sobre las demás. La primera —lanzada el 14 de abril de 2021— implementó la capacidad de mover juegos de PS5 a un almacenamiento ampliado USB, nuevas funciones sociales, opciones de personalización y nuevas funciones para PlayStation App. La segunda —lanzada el 15 de septiembre de 2021— también introdujo nuevas funciones sociales y opciones de personalización, además de varios cambios a la interfaz de PS5. Sin embargo, su adición más importante fue la capacidad de expandir el almacenamiento interno de la consola.

Si bien esto último técnicamente solucionó el fastidioso problema de almacenamiento interno que había aquejado a PlayStation 5 (PS5) desde su lanzamiento, esta solución peca por su complejidad. Aunque nada barata, la opción para expandir el almacenamiento de Xbox Series X/S es más accesible para el público casual. Aun así, es preferible a tener nada. Si quieren expandir el almacenamiento interno de su PlayStation 5 (PS5), sigan estas instrucciones.

¿Qué podría mejorarse?

Dejando de lado las falencias técnicas del mando DualSense y la propia consola, es una lástima que la colección de PlayStation Plus —en un principio publicitada como una respuesta a Xbox Game Pass— no haya recibido actualización alguna en un año. Si bien los juegos contenidos en dicha colección son buenos, sería bueno actualizar o la alineación de títulos descargables.

¿Cuáles son los mejores juegos exclusivos de PlayStation 5 (PS5)?

Aunque escasos, los juegos exclusivos siguen siendo una de las fortalezas de PlayStation 5 (PS5).

Aunque el número de exclusivos de PlayStation 5 sigue siendo superior al de su competencia, Sony no puede alardear de que PS5 tenga una amplia biblioteca de juegos únicos. De hecho, esa ha sido una creciente crítica hacia las consolas de novena generación. ¿Qué gracia tiene comprar una PS5 si la mayoría de sus juegos están disponibles en plataformas de anterior generación? Por supuesto, esta decisión tiene como fin no alienar a la comunidad de jugadores de PS4 y que Sony continúe lucrándose de la octava generación. La escasez de unidades también ha contribuido a la mencionada situación. Sin embargo, esto supone un cuello de botella para aquellos estudios que buscan sacar el jugo al ‘hardware’ de PlayStation 5 (PS5).

Dejando de lado esa crítica, que bien puede solucionarse en los próximos años, hay que reconocer que la mayoría de exclusivas de PlayStation 5 (PS5) son experiencias muy sólidas. A continuación, dejaremos un listado de las que hemos reseñado a lo largo de este último año:

Irónicamente, solo uno es una de las exclusivas mencionadas.

¿Cuál es su opinión de la última consola de Sony? ¿La comprarán en las fiestas navideñas o prefieren esperar a que baje de precio? ¡Respondan en los comentarios!