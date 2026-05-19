PlayStation aumentará el precio de la suscripción a PS Plus, así quedarían los precios para Colombia

Una de las leyes del mercado dice que cuando el poder adquisitivo de la población baja, es buena idea bajar el precio de bienes y servicios no críticos para que las personas puedan seguir consumiendolos. Parece que la industria de los videojuegos nunca escuchó sobre eso porque no hacen si no subir el precio de las consolas y servicios por suscripción. PS5 aumento de precio hace unos meses, también lo hizo Nintendo y el servicio Game Pass de Xbox (aunque se arrepintió después). Entendemos que el aumento de costo de la RAM por culpa de la IA generativa ha hecho que la producción de Hardware se encarezca, pero esto es ridículo y sin duda está afectando las ventas.

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El próximo servicio en subir de precio es PS Plus, el servicio por suscripción de PlayStation que nos permite jugar en línea y acceder a nuevos juegos cada mes. Esto es lo que ocurrirá de acuerdo al comunicado oficial publicado en Twitter:

A partir del 20 de mayo, los precios de PlayStation Plus para nuevos suscriptores aumentarán en ciertas regiones. Debido a las actuales condiciones del mercado, los precios comenzarán en $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP para suscripciones de un mes y $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP para suscripciones de tres meses.



Este precio no se aplicará a suscriptores actuales (excepto en Turquía e India) a menos que la suscripción existente cambie o caduque.

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

Aunque el comunicado no aclara si el aumento de precio de la suscripción a PS Plus afectará a Colombia y otros países de Latinoamérica, pero lo más probable es que sí. Si ese es el caso, estos serían los precios que tendrían las suscripciones al nivel PS Plus Essential a partir del miércoles 20 de mayo de 2026:

Suscripción Precio anterior* Nuevo precio* Un mes 30,451 pesos 41,888 pesos Tres Meses 79,998 pesos 106,618 pesos Un año 247,708 pesos Sin cambios

*Estos valores son aproximados y de acuerdo al precio del dólar estadounidense en pesos colombianos del 19/05/2026.

El comunicado de PlayStation es frustrante por lo ambiguo y poco detallado que resulta. Asumimos que los precios a los que se refiere son para el nivel Essential porque es lo que más tiene sentido, pero en realidad no lo dice. Tampoco menciona posibles aumentos para las suscripciones de un año de PS Plus Essential o de los demás niveles.

Los precios* actuales en pesos colombianos para las suscripciones de 12 meses a PS Plus Extra y Deluxe son los siguientes:

PS Plus Extra: 411,403 pesos

411,403 pesos PS Plus Deluxe: 476,167 pesos

Si actualmente tienen una suscripción de un mes o tres meses a PS Plus Essential y la renuevan (automática o manualmente antes de que termine) no deberían ser afectados por el aumento de precio según el comunicado.

La verdad es lamentable que estos precios sigan aumentando y cada vez son más los jugadores que se quedarán sin acceso a elementos tan importantes como el multijugador en los juegos de pago. ¿Cuándo terminará esta locura económica?