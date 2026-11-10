PlayStation canceló Fairgames, otro de los ‘juegos como servicio’ que tenía planeados

Esta era otra de esas noticias que eran inevitables y solo estábamos esperando confirmación porque «se veían venir»: PlayStation canceló Fairgames, otro de los «juegos como servicio» en los que tenía trabajando a sus subsidiarias y con los que pretendía crear un producto tan exitoso como Fortnite u Overwatch, pero ahora practicamente todos han sido cancelados, convertidos en algo diferente o han resultado ser un fracaso.

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Este juego estaba siendo desarrollado por el equipo de Haven Studios en Montreal, Canada, que antes era liderado por la productora Jade Raymond, conocida por su trabajo como una de las productoras del primer Assassin’s Creed. Fue anunciado en 2023 como un ‘extraction shooter’ en tercera persona en el que controlaríamos a los miembros de un grupo que robaba las casas de los ricos. Desde su anuncio fue comparado con Payday y la comunidad ‘gamer’ mostró poco interés porque ya se estaba empezando a sentir tedio hacia los nuevos ‘juegos como servicio’.

De acuerdo a un reportaje de los periodistas Jason Schreier y Christopher Palmeri en Bloomberg, el proyecto había cambiado varias veces en los últimos tres años y se planeaba un «reanuncio» con un nuevo nombre. Pero una reciente prueba con miles de jugadores —probablemente la que reportamos bajo el nombre de Project Expresso— no dio los resultados esperado.

De acuerdo a un correo interno enviado a los desarrolladores por los ejecutivos de PlayStation Sean Decker y John Doyle, «aunque la prueba demostró excelencia en su fuerza operacional, compromiso con la comunidad y preparación para operaciones en vivo, la respuesta de los jugadores y la retención no estuvieron a la altura de nuestras metas. Eso combinado con las difíciles condiciones del mercado para los juegos de disparos competitivos nos ha hecho tomar de difícil decisión de detener el desarrollo del juego».

La buena noticia es que, de acuerdo al reportaje, la cancelación de Fairgames no implicará el despido de desarrolladores. Haven Studios se convertirá en un estudio de soporte para otros juegos.