A pesar de los rumores, PlayStation no comprará CD Projekt Red

La industria de los videojuegos está sufriendo una molesta fiebre de consolidación. En los últimos años hemos visto a las más grandes empresas comprar y comprar a los más pequeños en una preocupante carrera que nos tiene en el actual atolladero que es la no resuelta compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. En este escenario surgió el rumor de que Sony PlayStation estaría en negociaciones para la compra del estudio polaco CD Projekt Red, desarrolladores de Cyberpunk 2077 y los juegos de The Witcher.

La fuente de este rumor fue un informante conocido por acertados datos sobre Destiny 2 en Discord, pero muchos tenían dudas que resultaron estar fundamentadas. El rumor es falso.

Una de las grandes razones que habían para dudar es que el mismo mensaje decía que Days Gone 2 estaba en desarrollo. El primer Days Gone fue un mediocre juego de zombis que no se convirtió en un éxito de ventas ni con la crítica. No habían razones para creer que Sony se arriesgaría con una secuela.

CD Projekt Red se pronunció sobre los rumores de compra por parte de Sony PlayStation

Durante una reunión de resultados financieros el presidente y CEO del estudio dijo que «CD Projekt Red no está a la venta. Queremos permanecer independientes».

Además del DLC de Cyberpunk 2077, el estudio está trabajando en una secuela de este título, tres proyectos relacionados con The Witcher y en una idea completamente nueva. Los tres juegos de The Witcher serán una nueva entrega, un ‘remake’ del primer juego y un título multijugador que hace poco fue «reiniciado». Mientras tanto, el tercer juego de la saga alcanzó las 50 millones de copias vendidas.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: CD Projekt Red