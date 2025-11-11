Videojuegos

Sony confirma que Destiny 2 no alcanzó las expectativas que tenían cuando compraron Bungie

No estaba destinado al éxito.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

A comienzos del año 2022 nos sorprendimos enormemente con el anuncio de la compra de Bungie por parte de PlayStation, una jugada que les costó $3.600 millones de dólares y que se supone iba a encabezar el impulso de la compañía hacia los ‘juegos como servicio’ gracias al éxito de Destiny 2. Han pasado casi cuatro años desde eso y las cosas han cambiado mucho. La compañía incluso aceptó —palabras más, palabras menos— que Destiny 2 ha sido una decepción.

Durante el reporte financiero del segundo trimestre del año fiscal 2025 realizado el 11 de noviembre, según indica This Week in Video Games, la directora financiera de Sony, Lin Tao, explicó lo siguiente mediante un traductor del japonés al inglés:

- Publicidad -

«La disminución de ganancias de la compañía en su segmento de Juegos y Servicios de Red fue causada por activos relacionados con Destiny 2”.

Lin Tao, CFO de Sony

Durante la sección de preguntas y respuestas en el mismo evento, aclaró lo siguiente:

«En cuanto a Destiny 2, el nivel de ventas y la participación de los usuarios no han alcanzado las expectativas que teníamos al momento de la adquisición de Bungie. Esto se debe en parte a los cambios que ha tenido el entorno competitivo»

Tras el lanzamiento de La forma final, que dio cierre a la trama principal de Destiny 2, el juego ha tenido grandes problemas para retener a los jugadores y la más reciente expansión, Los confines del destino, ha sido considerada un fracaso. Los jugadores han migrado a otros juegos como servicio como Helldivers II, que también es publicado por PlayStation.

Luego insistió que, a pesar de esto, los juegos como servicio ‘first party’ de PlayStation han tenido un buen rendimiento y pone como ejemplo al mismo Helldivers II y a MLB The Show 25. También dice que los juegos AAA para un solo jugador siguen siendo exitosos y reveló que el reciente Ghost of Yotei ya ha vendido más de tres millones de copias a nivel mundial.

Sabemos muy bien que el plan que tenía Sony para enfocarse en juegos como servicio ha fracasado estrepitosamente. En un momento llegaron a decir que estaban trabajando en 12 juegos de este tipo y la gran mayoría han sido cancelados, siendo el triste caso de Concord el más sonado de todos.

Destiny 2: Los Confines del Destino – Reseña (PC)
Fecha, recompensas y nuevo tráiler de la colaboración de Digimon con Free Fire
Barkour, por fin un juego de sigilo para chicos buenos
Estos son los cambios que tendrá Harbor en Valorant con el rediseño de noviembre 2025
State of Play Japan: cómo y a qué hora ver todos los anuncios de nuevos juegos de Japón y Asia
El juego móvil Resident Evil Survival Unit ya tiene fecha de lanzamiento, aquí tienen toda la información
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: la película con el estreno del tráiler
Siguiente artículo Fecha, recompensas y nuevo tráiler de la colaboración de Digimon con Free Fire
No hay comentarios

Lo último

Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct de Super Mario Galaxy: la película con el estreno del tráiler
Cine y TV
La tercera temporada de Record of Ragnarok ya tiene fecha de estreno
Anime y Manga
Street Fighter 6 es el último juego en que veremos a las leyendas de SF IV competir contra los profesionales más jóvenes
Esports
 Capcom Cup 12: campeón y resultados del World Warrior South America West de Street Fighter 6
Esports