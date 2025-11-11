Sony confirma que Destiny 2 no alcanzó las expectativas que tenían cuando compraron Bungie

A comienzos del año 2022 nos sorprendimos enormemente con el anuncio de la compra de Bungie por parte de PlayStation, una jugada que les costó $3.600 millones de dólares y que se supone iba a encabezar el impulso de la compañía hacia los ‘juegos como servicio’ gracias al éxito de Destiny 2. Han pasado casi cuatro años desde eso y las cosas han cambiado mucho. La compañía incluso aceptó —palabras más, palabras menos— que Destiny 2 ha sido una decepción.

Durante el reporte financiero del segundo trimestre del año fiscal 2025 realizado el 11 de noviembre, según indica This Week in Video Games, la directora financiera de Sony, Lin Tao, explicó lo siguiente mediante un traductor del japonés al inglés:

«La disminución de ganancias de la compañía en su segmento de Juegos y Servicios de Red fue causada por activos relacionados con Destiny 2”.

Lin Tao, CFO de Sony

Durante la sección de preguntas y respuestas en el mismo evento, aclaró lo siguiente:

«En cuanto a Destiny 2, el nivel de ventas y la participación de los usuarios no han alcanzado las expectativas que teníamos al momento de la adquisición de Bungie. Esto se debe en parte a los cambios que ha tenido el entorno competitivo»

Tras el lanzamiento de La forma final, que dio cierre a la trama principal de Destiny 2, el juego ha tenido grandes problemas para retener a los jugadores y la más reciente expansión, Los confines del destino, ha sido considerada un fracaso. Los jugadores han migrado a otros juegos como servicio como Helldivers II, que también es publicado por PlayStation.

Luego insistió que, a pesar de esto, los juegos como servicio ‘first party’ de PlayStation han tenido un buen rendimiento y pone como ejemplo al mismo Helldivers II y a MLB The Show 25. También dice que los juegos AAA para un solo jugador siguen siendo exitosos y reveló que el reciente Ghost of Yotei ya ha vendido más de tres millones de copias a nivel mundial.

Sabemos muy bien que el plan que tenía Sony para enfocarse en juegos como servicio ha fracasado estrepitosamente. En un momento llegaron a decir que estaban trabajando en 12 juegos de este tipo y la gran mayoría han sido cancelados, siendo el triste caso de Concord el más sonado de todos.