PlayStation anuncia controles y cubiertas transparentes para PS5

Seguimos molestos con PlayStation por la decisión de acabar con los juegos físicos, los aumentos de precios, el cierre de estudios y demás malas decisiones que han tomado, pero a veces resulta difícil aguantar la tentación de adquirir sus productos. Por ejemplo, acaban de anunciar la colección Prism de controles DualSense y cubiertas para la consola PS5 que lucen muy, muy bien.

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Esta colección introduce tres nuevos colores para estos accesorios con plástico trasparente de acabado brillante: naranja intenso, verde esmeralda y gris grafito. Pueden verlos en detalle en el siguiente video.

Este estilo de plástico transparente está inspirado en una tendencia que existía a finales de los años 90 y comienzos de la década del 2000, cuando muchos dispositivos electrónicos —incluyendo controles y consolas portátiles— adoptaron esta estética. Es algo que muchos veteranos extrañábamos y la verdad es que los DualSense y las cubiertas destacan bastante con este estilo.

La Colección Prism de controles PlayStation DualSense y cubiertas para la consola PS5 se pondrá a la venta a partir del jueves 4 de febrero de 2027.