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PlayStation lanzará un control DualSense temático de Lisa, la famosa cantante de K-pop

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Es normal que cuando se lanza un nuevo juego muy esperado, se lancen ediciones especiales de controles de consolas con su temática. Lo que no es tan usual es que hagan controles en colaboración con cantantes y artistas famosos. Ha pasado antes, pero no es nada común y a veces suele ser rechazado por la comunidad. Vamos a ver que pasa con el curioso control DualSense para PS5 que PlayStation va a lanzar en colaboración con la megaestrella del K-Pop Lisa.

Por si viven bajo una roca y no la conocen, Lisa —o Lalisa como también es conocida— es una cantantes y modelo tailandesa que trabajó como bailarina de apoyo en videos de artistas de k-pop hasta que finalmente debutó como una miembro del megapopular grupo Blackpink en 2016. Ahí se convirtió en una estrella y ahora goza de una muy exitosa carrera como solista. Pueden escuchar su música aquí.

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Y así luce su control en PlayStation, con una imagen de sus ojos en el touchpad y su autógrafo incluido en el diseño.

Lisa no es completamente ajena al mundo de los videojuegos. Dice ser una fan a la que le gusta jugar «cuando tiene tiempo para relajarse» y ya ha aparecido en juegos como Fortnite, y junto al resto de Blackpink en PUBG Mobile y Roblox. La agrupación también tiene productos de ‘gaming’ con la marca Razer.

El control DualSense para PS5 de Lisa es parte de toda una campaña de marketing que usa su imagen en combinación con el logo de los botones de PlayStation en otros productos como camisetas, gorras, llaveros, etc.

A continuación pueden ver imágenes más detalladas del control.

Si están interesados, el control y productos de Lisa se pondrán a la venta en PlayStation Direct desde el 2 de octubre de 2026, pero será limitado a unos pocos países.

Aunque lo más probable es que se agote de inmediato, también se ha visto un enorme rechazo hacia esta colaboración en redes sociales por parte de los usuarios de PlayStation, que critican que la marca esté haciendo esta clase de cosas mientras «mata los juegos físicos», cancela juegos, cierra estudios y aumenta el precio de sus productos y servicios.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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