PlayStation celebra el mes del orgullo LGTBI con un tema gratis para PS4

Antes de que termine junio, mes del orgullo LGTBI, Sony Interactive Entertainment quiere celebrar a la comunidad de PlayStation con juegos, música y un tema gratis que podemos instalar en nuestra PS4.

Mediante una publicación hecha en su página web oficial, SIE habla sobre las iniciativas que ha tomado para convertirse en una empresa inclusiva y segura para empleados y toda la comunidad LGTBI de PlayStation. Presentó una lista curada de videojuegos con personajes o temáticas relevantes que podemos disfrutar en sus consolas. Por alguna razón, también publicaron una lista en Spotify que poco tiene que ver con videojuegos, pero sí incluye grandes canciones.

También nos ofrecen un tema gratis sobre el orgullo LGTBI que podemos descargar para PS4 (pero, tristemente, no para PS5). No lo vamos a encontrar en PS Store si lo buscamos, pues tendremos que usar un código para redimirlo.

A continuación pueden encontrar los códigos que funcionarán para cada región. Si están en Colombia, deben usar el código para América.

América: GBX2-ELNK-R5KE

Europa: XQF7-9JN4-3NQM

Japón: CKDB-GDN3-637B

Corea: PDJR-T6NH-B49Q

Resto de Asia: DQM5-2LNC-T6KL

El artículo de SIE termina con el compromiso de la empresa de seguir apoyando a sus empleados, jugadores y la comunidad LGTBI en general.

Por cierto, no olviden que antes de que termine el mes pueden reclamar Tell me Why completamente gratis en varias plataformas y que juegos como Apex Legends y Fall Guys están regalando cosméticos temáticos con la bandera del arcoíris.

Fuente: SIE