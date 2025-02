PlayStation Network está caída, usuarios reportan problemas para jugar o acceder a la tienda

El fin de semana, ese momento que llega luego de una larga jornada de estudios o trabajo ha iniciado. Sin embargo, los usuarios de PlayStation han visto interrumpido su tiempo de juego debido a una caída abrupta de los servidores de PlayStation Network. Por culpa de esta falla en los servidores, la cual aún no se sabe de manera oficial sus causas, los usuarios de PlayStation 3, 4 y 5 no pueden acceder a la tienda en línea, descargar o jugar títulos que tengan contenido en línea. Es más, aquellos jugadores que tengan compartidas sus cuentas de PlayStation Network no pueden en este momento acceder a sus juegos.

¿Cuándo se solucionará la caída o problemas, por el momento, sin una causa clara, de los servidores de PlayStation Network?

Los problemas o caída de los servidores de PlayStation Network empezaron a ser reportados desde ayer —7 de febrero— a las 6:00 PM hora de Colombia. Hasta el momento en el que publicamos esta noticia, PlayStation solo ha publicado en sus diferentes cuentas en redes sociales que «algunos jugadores están experimentando problemas». Lo cierto es que esta caída delos servidores de PlayStation Network ya ha superado a la de octubre del 2024, la cual se extendió por al rededor de las nueve horas.

¿Cuál es la causa de los problemas de los servidores de PlayStation Network?

En las diferentes redes sociales, los jugadores de PlayStation han expresado su frustración, en especial los fanáticos de Call of Duty. Ya que, los problemas en PlayStation Network coinciden con un fin de semana de doble experiencia en Black Ops 6.

Hasta el momento, Sony no ha dicho a qué hora o cuando se solucionará el probolema de los servidores de PlayStation Network de la caída del 7 de febrero. Sin embargo, nosotros estaremos pendientes de actualizar este artículo con cualquier información o declaración oficial respecto a los problemas que tienen al borde del aburrimiento a los usuarios de las consolas PlayStation.

Fuente: PlayStation