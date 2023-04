El éxito masivo de Nintendo Switch y Steam Deck demostró que todavía hay mucho público para las consolas portátiles, por eso nos extrañaba que tanto PlayStation como Xbox parecían desinteresadas en el tema. Si el nuevo rumor del que hablamos hoy es cierto, PlayStation todavía tiene interés en competir con una nueva consola portátil, pero por la forma en que funcionaría no podemos decir que sería la sucesora de PSP y PS Vita sino un «accesorio» de PS5.

Según un reportaje de Insider Gaming, una web usualmente muy certera con sus filtraciones, Sony está trabajando en un nuevo dispositivo con nombre en código Q Lite. Pero esta portátil, a diferencia del PSP y el Vita, no ejecutaría juegos por si misma sino que usaría Remote Play para hacer ‘streaming’ desde una consola PlayStation 5.

Eso significa que, de ser cierto el rumor, la nueva consola portátil PlayStation sería más bien un accesorio especializado para jugar títulos de PS5 de forma remota. A diferencia de otros dispositivos que usan ‘cloud’ o la nube, esta no usaría un servidor remoto para ejecutar los juegos, sino una PlayStation 5. Mejor dicho, no se podría usar si no se tiene esta consola.

Debemos insistir en que todo esto es un rumor. A pesar del buen récord que tiene Insider Gaming, no podemos asegurar que el Q Lite se hará realidad hasta que PlayStation confirme su existencia. Mientras tanto, ¿qué opinan de la idea de un dispositivo dedicado al ‘streaming’ de juegos de PS5? Esperamos sus comentarios.

Fuente: Remote Gaming