PlayStation abandona Physint, el próximo juego de Hideo Kojima, pero Xbox llega en su rescate

En verdad no logramos entender qué esta pasando por la mente de las directivas de Sony que siguen tomando terribles decisiones en cadena. Como si el cierre de estudios, los aumentos de precios y la pésima idea de acabar con los juegos físicos no fuera suficiente para matar la imagen positiva de PlayStation, ahora dicen que acabaron con el acuerdo que tenían con Hideo Kojima —probablemente el diseñador de videojuegos más popular del planeta, con permiso de Shigeru Miyamoto— para publicar su siguiente juego: Physint.

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Physint fue anunciado a comienzos de 2024 como el regreso de Hideo Kojima al género del sigilo y espionaje que popularizó con Metal Gear. Lo describieron como «una nueva forma de entretenimiento que combinaría la interactividad de los videojuegos con la producción cinematográfica».

Pero ahora, dos años y medio después, PlayStation ya no quiere tener nada que ver con el nuevo trabajo de Hideo Kojima y anunciaron que ya no publicarán Physint:

Tras una cuidadosa reflexión, hemos tomado la difícil decisión de no seguir colaborando con Kojima Production en su proyecto Physint. Seguimos sintiendo una gran admiración por la visión de Hideo Kojima para este juego. Nuestra relación sigue siendo sólida tras tres décadas de colaboración creativa líder en la industria y que ha marcado un antes y un después en el género. Esperamos seguir colaborando estrechamente con Hideo Kojima y su galardonado estudio independiente en el futuro.

An update from PlayStation Studios: After careful consideration, we have made the difficult decision to step away from collaborating with KOJIMA PRODUCTIONS on its project PHYSINT. We continue to have great admiration for Hideo Kojima's vision for the game.



Our relationship… — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2026

No dieron las razones por las que decidieron retirarse, pero lo más probable es que querían ahorrar dinero porque este proyecto resultó ser demasiado ambicioso y costoso. Por supuesto, la broma dice que «como empieza por ‘phys’, pensaron que Physint era un juego físico y eso los espantó».

Hideo Kojima también se pronunció al respecto:

Como se confirmó anteriormente en canales oficiales, a mediados de junio de este año recibimos de forma inesperada una notificación de PlayStation Studios informándonos de la cancelación del proyecto Physint. Este es un proyecto de gran importancia tanto para mí a nivel personal como para Kojima Productions, así que decididos a mantener vivo el proyecto, pasamos los últimos tres meses buscando un nuevo socio. Tras consultar a diversas personas y entablar negociaciones con profesionales de múltiples ámbitos, encontramos en Xbox un socio con el que compartimos una visión de futuro común, por lo que hemos decidido colaborar con ellos una vez más. Pueden estar seguros de que el desarrollo de Physint —nuestro título que revolucionará el género de acción y espionaje— sigue en marcha y continuará adelante.

As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

Xbox, que ya estaba colaborando con Hideo Kojima en la producción de OD —otro de sus futuros juegos— confirmó esta asociación mediante un comunicado publicado en su propio sitio web y Asha Sharma, actual presidente de la compañía, también lo mencionó en su cuenta oficial de Twitter.

PHYSINT and OD! Proud to build both with @HIDEO_KOJIMA_EN in Japan. A big moment for XBOX. pic.twitter.com/X3JG0lIB9F — ASHA (@asha_shar) September 10, 2026

No podemos olvidar que Xbox también ha tomado una gran cantidad de decisiones impopulares ultimamente, incluyendo despedir montones de desarrolladores de estudios tan queridos como id Software, pero con movidas como esta ha vuelto a ganarse un poco de la buena imagen que tanto necesitan ahora.

La decisión de PlayStation de no publicar este juego —que ahora probablemente se convertirá en un exclusivo de Xbox, aunque esto no ha sido confirmado— ha resultado terriblemente impopular entre la comunidad videojugadora, que se sigue preguntando por qué Sony se sigue «disparando en el pie» continuamente.

Aunque las obras de Hideo Kojima pueden ser ambiciosas y difíciles de producir, han resultado todas ser absolutos éxitos de ventas e incluso cuando resultan divisivas entre la crítica, siempre son interesantes.