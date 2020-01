By

Adios, 2019. Bienvenido, 2020.

Con la llegada de un nuevo año, todos los jugadores ansían hacerse con nuevos títulos. Sin embargo, cabe recordar que hay múltiples formas de conseguir nuevos juegos.

Para celebrar el nuevo año, Sony Interactive Entertainment ha revelado los juegos que los miembros de PlayStation Plus podrán descargar en enero: Uncharted: The Nathan Drake Collection y Goat Simulator. Podrán conseguirse entre el 6 de enero y el 2 de febrero.

Vale la pena recordar que aún hay tiempo para descargar los juegos gratuitos de PlayStation Plus de diciembre: Titanfall 2 y Monster Energy Supercross — The Official Videogame. Para saber más sobre estos títulos, recomendamos seguir este enlace.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

¡Vive las tres primeras aventuras de Nathan Drake, remasterizadas para PS4! ¿De qué tratan? El tesoro de Drake gira alrededor de la búsqueda del tesoro de Sir Francis Drake; El reino de los ladrones, de los viajes de Marco Polo; y La traición de Drake, de las investigaciones de T.E. Lawrence. ¿Descifrarás estos misterios con la ayuda de Nathan Drake y compañía?

Goat Simulator

Este curioso título, que fue la sensación en 2015 y 2016, permite que los jugadores controlen a una cabra y recorran un pequeño mundo abierto. ¿El objetivo? Causar tanta destrucción como sea posible para así ganar puntos. ¡Y vaya que hay múltiples formas de generar caos!

Cabe recordar que los juegos gratuitos de PlayStation Plus de enero sólo podrán descargarse si se posee una suscripción vigente de PlayStation Plus.

Fuente: PlayStation Access