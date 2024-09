PlayStation Plus: Dino Crisis, Legacy of Kain: Blood Omen y los juegos de octubre de 2024

Durante el State of Play de septiembre del 2024, Sony reveló los juegos que se unirán al catálogo de PlayStation Plus en el mes de octubre. Adicionalmente, durante la presentación, la compañía japonesa reveló dos juegos clásicos que llegarán al la biblioteca de juegos de PlayStation Plus Classics para los suscriptores de los planes Extra y Premium.

¿Cuáles son los títulos que se unen al catálogo de juegos de PlayStation Plus en octubre del 2024?

Desde el martes 1 de octubre, los suscriptores de PlayStation Plus podrán agregar a sus bibliotecas WWE 2K24, Dead Space (reseña) yDoki Doki Literature Club Plus! (reseña). Adicionalmente, aquellos que posean una suscripción Extra o Premium también podrán jugar —desde el 26 de septiembre— el remake de The Last of Us Parte 1 (reseña). Sin embargo, la sorpresa para los suscriptores de PlayStation Plus fue sin lugar a duda la revelación de dos juegos clásicos que se unen al catálogo del servicio de juego en línea de Sony. Ya que estos son dos juegos muy queridos por los jugadores de la primera generación de consolas PlayStation.

Los juegos en cuestión son Dino Crisis, survival horror de Capcom con dinosaurios que debutó en PlayStation el 1 de julio del 1999. Adicional, al juego de Regina y los clonosaurios, los suscriptores PlayStation Plus Extra y Premium tendrán la oportunidad de revivir la aventura de Kain en Legacy of Kain: Blood Omen, el primer juego de esta franquicia que debutó en PlayStation en 1996. Cabe resaltar, que durante el State of Play de septiembre del 2024 también se conoció la fecha de lanzamiento de Soul Reaver 1 – 2 Remastered. Esta remasterización del segundo y tercer juego de la franquicia Legacy of Kain llegará a PS4 y PS5 —y seguramente a las demás plataformas actuales— el martes 10 de diciembre de 2024. Así que es muy probable que tanto Dino Crisis como Legacy of Kain: Blood Omen se unan al catálogo de clásicos de PlayStation Plus antes de esa fecha.

Fuente: PlayStation