Durante los últimos dos meses, los miembros de PlayStation Plus han podido disfrutar de un listado variado y extenso de títulos imprescindibles. Aunque no podrán descargar tantos juegos en marzo, esto no quiere decir que el próximo mes no ofrezca una atractiva selección.

Entre el 2 de marzo y 6 de abril, los usuarios de PlayStation 4 con una suscripción vigente a PlayStation Plus podrán descargar Shadow of the Colossus y Sonic Forces.

Este anuncio también sirve como recordatorio de que los juegos de febrero aún pueden descargarse. Estos son Bioshock: The Collection, The Sims 4 y Firewall Zero Hour. Para saber más sobre estos videojuegos, recomendamos seguir este enlace.

Shadow of the Colossus

¡Experimenta la obra maestra de Fumito Ueda con una nueva capa de pintura!

En los zapatos del joven Wander, embárcate en una cruzada para acabar con los 16 colosos que habitan en las tierras prohibidas. Lo único que tendrás a tu disposición en esta aventura será una espada, un arco y tu fiel yegua Agro. Tendrás que ser recursivo si quieres cumplir tu misión y salvar a la joven Mono de una muerte prematura. ¡No olvides leer nuestra reseña!

Sonic Forces

Con la ayuda de un misterioso individuo conocido como Infinite, el Doctor Eggman ha logrado conquistar la mayoría del mundo. Por fortuna, la resistencia encabezada por Sonic aún prevalece. Sin embargo, no bastará con la fuerza de un erizo azul para detener a ambos villanos. ¿Pero qué tal el poder combinado de dos erizos azules y un aliado muy especial: tú?

Sonic Forces no solo permitirá controlar a la versión moderna de Sonic, sino su versión clásica en niveles reminiscentes a los de los primeros tres juegos de la franquicia. Adicionalmente, podrás crear tu propio personaje y personalizar tanto su armamento como su apariencia.

Predator: Hunting Grounds

Este multijugador asimétrico en línea todavía no tiene una fecha de lanzamiento específica. Sin embargo, aquellos jugadores que tengan una suscripción a PlayStation Plus podrán disfrutar de una versión de prueba de Predator: Hunting Grounds. Estará disponible entre las 8:00 PM del 27 de marzo hasta las 2:59 del 30 del mismo mes (Hora Colombia).

Fuente: PlayStation.Blog