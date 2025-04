PlayStation Plus Essential: estos son los llegarán al servicio en mayo de 2025

Sony Interactive Entertainment ha confirmado la lista de juegos que los suscriptores de PlayStation Plus Essential podrán agregar a sus bibliotecas a partir del martes 6 de mayo. De los tres juegos que estarán disponibles para los suscriptores del servicio de PlayStation hasta el 2 de junio, uno es exclusivo para PlayStation 5 y los otros dos tanto para la consola actual como para la de anterior generación de Sony.

¿Cuáles son los juegos de mayo de 2025 que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus Essential?

ARK: Survival Ascended (PS5) – En este simulador de supervivencia, reimaginado desde cero con Unreal Engine 5, los jugadores podrán volver a ARK: Survival. Esta nueva versión cuenta con características gráficas de alta gama, avanzados sistemas de física y mejoras de calidad de vida en todas las áreas. Ark: Survival Ascended incluye acceso a todos los mundos de ARK. Entre estos destacan «Scorched Earth», «Aberration», «Extinction», «ARK Genesis Part 1», «ARK Genesis Part 2» y más. El juego es compatible con multijugador en línea con la capacidad de soportar hasta 70 jugadores.

Balatro (PS5, PS4) – En este constructor de mazos roguelike, inspirado en el póquer, todo consiste en crear poderosas sinergias para ganar. En nuestra reseña del juego dijimos que Los aficionados al póker, los amantes de los juegos estilo roguelike o los que quieren un título fácil de jugar con el cual perder muchas horas tienen en Balatro el juego perfecto. La simpleza de sus mecánicas de juego y la profundidad de su sistema de combos son la combinación perfecta para un título sumamente adictivo que siempre se presta para «una partida más». Nuestra opinión completa la pueden leer en el siguiente enlace.

Warhammer 40,000: Boltgun (PS5, PS4) – En este título, los jugadores encarnarán a un curtido Marine Espacial en una peligrosa misión a través de la galaxia. Todo esto mientras luchan contra los Marines Espaciales del Caos y los demonios del Caos.

Finalmente, les recordamos que los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el 5 de mayo para añadir a sus bibliotecas RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre y Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Fuente: PlayStation