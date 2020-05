PlayStation Plus: este es el segundo juego gratis de junio (2020)

Hace unos cuantos días, Sony Interactive Entertainment reveló que Call of Duty: WWII sería uno de los juegos gratuitos de junio para los miembros de PlayStation Plus. No menos importante, tomó a todos por sorpresa al anunciar que podría descargarse desde el 26 de mayo. Sin embargo, la identidad del segundo juego del mes permaneció como un misterio.

Por tres días, los usuarios del servicio teorizaron sobre cuál título acompañaría a Call of Duty: WWII. Mientras que algunos rumores apuntaban a Marvel’s Spider-Man, otros consideraban la posibilidad de que fuera Sunset Overdrive. No obstante, al final se reveló que el segundo juego de PlayStation Plus para junio es nada más ni menos que Star Wars Battlefront II.

Cabe señalar que este es un juego muy diferente al que salió en 2017 y protagonizó la famosa polémica alrededor de las cajas de botín. Desde su lanzamiento, Star Wars Battlefront II ha recibido más de 25 actualizaciones gratuitas. Estas no solo han pulido el juego base, sino que han introducido nuevos contenidos: objetos estéticos, héroes y unidades. También ha implementado un modo cooperativo en línea; Acción instantánea, que permite participar en batallas locales contra la CPU; y Supremacía capital, un modo multijugador no lineal.

Star Wars Battlefront II estará disponible a partir del 2 de junio. Este título y Call of Duty: WWII podrán descargarse sin costo alguno desde el 6 de julio si se tiene una membresía activa.

No ha de olvidarse que los suscritos a PlayStation Plus pueden descargar Cities: Skylines y Farming Simulator 19 hasta el 1 de junio. Para saber más, hagan click aquí.

Fuente: PlayStation.Blog