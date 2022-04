PlayStation Plus: precios, beneficios y fecha de lanzamiento de los tres niveles de suscripción

Hace tres semanas conocimos los precios de los tres niveles del servicio de suscripción de Sony conocido como PlayStation Plus. Ahora ya sabemos la fecha de lanzamiento de los tres niveles de PlayStation Plus para Colombia, Mexico, Perú y demás países de la región de Latinoamérica. Así que es momento de conocer cuándo es la fecha de lanzamiento de los tres niveles de la nueva etapa de PlayStation Plus, que beneficios brindan a los suscriptores y cuánto costará en Colombia.

¿Cuándo estarán disponibles los tres niveles de PlayStation Plus en Colombia, Mexico, Perú, Chile y el resto de países de Latinoamérica?

El relanzamiento de PlayStation Plus con sus tres niveles de suscripción para Colombia, Mexico, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica será el lunes 13 de junio del 2022. No obstante, el relanzamiento de PlayStation Plus con sus tres niveles llegará antes a algunos países de Asia y Japón.

Fecha de lanzamiento de los tres niveles de PlayStation Plus:

Asia : lunes 23 de mayo.

: lunes 23 de mayo. Japón : domingo 1 de junio.

: domingo 1 de junio. América : lunes 13 de junio.

: lunes 13 de junio. Europa: miércoles 22 de junio.

¿Cuáles son los tres niveles de PS Plus, qué beneficios brindan y cuánto costarán?

Si se preguntan cuál es el precio del nivel 1, 2 y 3 del nuevo PlayStation Plus para Colombia, aquí les tenemos un aproximado.

Los precios aproximados para Colombia de los tres niveles de la nueva etapa de PlayStation Plus pueden variar de acuerdo a los aranceles y variaciones en el precio del dólar. Lo anterior también aplica para otros países de la región Latinoamericana.

PlayStation Plus Esencial (nivel 1)

El nivel 1 del servicio será básicamente PlayStation Plus tal como lo conocemos en la actualidad.

¿Cuáles son los beneficios del nivel 1 de PlayStation Plus?

Dos juegos descargables cada mes .

. Descuentos exclusivos .

. Almacenamiento de partidas salvadas en la nube .

. Acceso al juego en línea.

¿Cuál es el precio del nivel 1 de PlayStation Plus?

Mes : $6.99 dólares (aproximadamente 26.400 pesos colombianos).

: $6.99 dólares (aproximadamente 26.400 pesos colombianos). Trimestre : $16.99 dólares (aproximadamente 64.000 pesos colombianos).

: $16.99 dólares (aproximadamente 64.000 pesos colombianos). Año: $39.99 dólares (aproximadamente 151.000 pesos colombianos).

PlayStation Plus Extra (nivel 2)

¿Cuáles son los beneficios del nivel 2 de PlayStation Plus?

Todos los beneficios del nivel 1 (Esencial).

Acceso a un catálogo de aproximadamente 400 juegos descargables para PS4 y PS5.

¿Cuál es el precio del nivel 2 de PlayStation Plus?

Mes : $10.49 dólares (aproximadamente 39.550 pesos colombianos)

: $10.49 dólares (aproximadamente 39.550 pesos colombianos) Trimestre : $27.99 dólares (aproximadamente 105.500 pesos colombianos)

: $27.99 dólares (aproximadamente 105.500 pesos colombianos) Año: $66.99 dólares (aproximadamente 252.600 pesos colombianos)

PlayStation Plus Deluxe (nivel 3)

¿Cuáles son los beneficios del nivel 3 de PlayStation Plus?

Todos los beneficios del nivel 1 (Esencial) y nivel 2 (Extra).

Acceso a un catálogo de juegos clásicos descargables de PSX, PS2, PS3 y PSP.

Los usuarios tendrán acceso exclusivo a versiones de prueba de juegos.

¿Cuál es el precio del nivel 3 de PlayStation Plus?

Mes: $11.99 dólares (aproximadamente 45.000 pesos colombianos).

Trimestre: $31.99 dólares (aproximadamente 120.600 pesos colombianos).

Año: $76.99 dólares (aproximadamente 290.000 pesos colombianos).

¿Cuál de los tres niveles de la nueva etapa de PlayStation Plus les llama la atención? dejen su respuesta en los comentarios.

Vía: Gematsu