PlayStation Plus: juegos gratis que llegarán en septiembre (2024). Jugaremos Quidditch y Beisbol con alguna pesadilla

Como es costumbre, el inicio de un nuevo mes trae consigo el anuncio de los juegos gratis (o más bien, sin costo adicional) que podrán reclamar los suscriptores de PlayStation Plus (PS Plus). A partir del 3 de septiembre de 2024, los jugadores con suscripción activa a PS Plus Essential y superior podrán descargar Harry Potter: Quidditch Champions, MLB: The Show 24 y Little Nightmares 2.

A continuación te dejamos una descripción de cada juego:

Harry Potter: Quidditch Champions (PS4 y PS5)

El tan esperado juego del deporte mágico de Harry Potter por fin llega. Este título multijugador enfocado en el famoso deporte del mundo mágico, ofrece a los jugadores la posibilidad de participar en emocionantes partidos de Quidditch. Los usuarios podrán elegir entre diferentes posiciones y equipos, además de personalizar a sus personajes para destacar en la cancha. La llegada de este juego A PS Plus en su lanzamiento no es sorpresa pues ya se había anunciado.

MLB: The Show 24 (PS4 y PS5)

Para los amantes del beisbol llega un título de Playstation Studios que también ha llegado a Xbox. La más reciente entrega de la franquicia de béisbol regresa con mejoras gráficas y modos de juego renovados. Este juego no es muy popular en América Latina pero es muy querido por los fanáticos de este deporte. Este incluye renovaciones en modos de juego populares como Road to the Show y Diamond Dynasty, añadiendo más opciones de personalización y una progresión más profunda para los jugadores.

Además, el modo Franchise permite a los jugadores gestionar todos los aspectos de su equipo, mientras que el multijugador en línea ofrece competiciones equilibradas con oponentes de todo el mundo. Con nuevas leyendas y cartas especiales.

Little Nightmares 2 (PS4 y PS5)

Timing perfecto para la próxima llegada de la tercera entrega. Este juego de aventura y plataformas traído por Bandai Namco continúa la historia del primer juego. Acompaña a Mono y Six mientras escapan de peligrosas criaturas en un mundo lleno de oscuridad y misterio. Lee aquí nuestra reseña

Estos juegos estarán disponibles para los suscriptores de PS Plus hasta el 30 de septiembre. Recuerda que debes tener una suscripción activa para seguirlos jugando luego de reclamarlos.

¿Qué opinas de los juegos gratis que estarán disponibles este mes por medio de PlayStation Plus? ¡Déjalo saber en los comentarios!

Fuente: Cuenta de X(Twitter) de PlayStation Latinoamérica