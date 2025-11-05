Videojuegos

PlayStation podría estar preparando la ‘compra cruzada’ entre PC y PS5, según un símbolo oficial

¿Una sola compra para jugar en dos plataformas?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Resulta algo injusto que cuando queremos jugar el mismo juego en PC y en una consola, tengamos que comprarlo dos veces. Hay soluciones como Xbox PlayAnywhere, pero no es algo generalizado. Sin embargo, las cosas podrían comenzar a cambiar muy pronto. Si este rumor es real, los juegos de PlayStation que compremos en PC podremos disfrutarlos también en la consola PS5 sin pagar más y viceversa gracias al ‘cross-buy’ o ‘compra cruzada’.

Sony no ha dicho nada oficial al respecto —al menos al momento de publicación de esta nota— pero el informante y minero de datos Amethxst reveló mediante su cuenta de Twitter nuevos símbolos o etiquetas que serían agregados pronto a las plataformas de PlayStation. Entre estos se encuentran el de ‘cross-buy’.

Esto fue confirmado por el informante billbil-kun del sitio web francés Dealabs. No solo verificó la existencia del ícono de ‘cross-buy’ o compra cruzada junto al de PS5/PC en la PlayStation Network, sino que encontró más pistas. Por ejemplo, encontró la etiqueta «crossbuy-tag» en ciertas propiedades algunos archivos CSS del sitio web.

Entre los juegos que se verían beneficiados por esto estarían seguramente las obras de PlayStation Studios como Horizon Zero Dawn, God of War: Ragnarok, Ghots of Tsushima, The Last of Us, Spider-Man y otros títulos publicados por Sony Interactive Entertainment.

Es posible que la compra única cruzada entre PS5 y PC llegue pronto, pero no podemos descartar que puede ser algo que PlayStation planeó y para lo que creó ‘assets’, pero luego canceló. Tendremos que esperar un anuncio oficial para estar seguros. Tampoco descartamos que sea cierto, pero que PlayStation en su avaricia corporativa decida que de todos modos va a cobrar «un poquito» por el servicio de ‘cross-buy’.

