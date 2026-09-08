PlayStation por fin comenzará a usar el peso colombiano en su tienda digital, fecha del cambio y más detalles

Desde que PlayStation comenzó a vender juegos digitales en la era del PS3, los jugadores en Colombia hemos tenido que hacer las compras con los precios en dólares estadounidenses. Ahora, casi exactamente 20 años desde entonces, por fin podremos ver los precios de los juegos en pesos colombianos en las tiendas de PS4 y PS5.

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PlayStation envió un correo oficial a todos sus usuarios en el país informando del cambio de moneda. Esto es lo que dice respecto a la fecha en que ocurrirá y lo que implica.

Estamos simplificando las compras en PlayStation Store en Colombia al mostrar los precios en Pesos Colombianos en lugar de Dólares Estadounidenses. Cuando la actualización esté disponible, verás los precios, cargos y recibos en tu moneda local, para que puedas entender los costos de un vistazo sin necesidad de convertir desde otra moneda. ¿Qué significa esto para ti? Todo lo demás seguirá igual: podrás seguir disfrutando de los mismos productos y servicios que antes, sin necesidad de hacer nada. Mientras hacemos los últimos cambios, PlayStation Store estará temporalmente fuera de servicio desde el 5 de Octubre del 2026 hasta el 8 de Octubre del 2026. Durante este periodo, no podrás hacer pagos ni recargar tu monedero directamente en PlayStation Store con tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros métodos de pago hasta que completemos el trabajo. Estamos trabajando para minimizar este tiempo de inactividad y restaurar el acceso completo, con todas las opciones de pago compatibles en Pesos Colombianos, poco después. A partir del 5 de Octubre del 2026, ya no podrás hacer compras en PlayStation 3 stores en Colombia.

Aunque esto puede ser una buena noticia, hay temor de que PlayStation haga la conversión de dólares a pesos por encima del valor actual de la moneda estadounidense, haciendo que los juegos sean aún más caros. Se dice en internet que se haría la conversión inicial del saldo restante en las cuentas con el dólar a 4000 pesos (al momento de hacer esta nota el dolar cuesta 3140 pesos colombianos), pero habrá que esperar a ver que pasa realmente cuando se haga el cambio.

Esta noticia llega en un momento en que PlayStation es tremendamente impopular y está recibiendo mucho rechazo debido a su anunció a comienzos de julio que dejará de producir juegos físicos en 2028. Todas las publicaciones que la empresa ha hecho desde entonces han recibido cientos y a veces miles de respuestas criticando la decisión. Esto se suma a otras decisiones impopulares como el cierre de estudios como Bluepoint y el aumento de precios de sus consolas y servicios que mantienen enojada a la comunidad. A esto hay que agregar la mala noticia de que el mismo 5 de octubre que comienza el cambio de moneda también dejará de funcionar la tienda de PS3 en nuestro país.