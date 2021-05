PlayStation Plus: estos son los juegos gratis de junio (2021)

Ha sido un trayecto largo, pero junio por fin está a la vuelta de la esquina. Durante estos últimos 6 meses, los jugadores han podido disfrutar de toda clase de lanzamientos. Incluso aquellos que no pueden permitirse invertir periódicamente en juegos tienen algo que jugar por medio de servicios como PlayStation Plus. Desde el lanzamiento de la última consola de Sony, PS Plus ha estado ofreciendo mensualmente títulos novedosos, conocidos y obscuros.

En esta ocasión, los suscritos a PlayStation Plus podrán descargar a lo largo de junio los siguientes juegos gratis: Operation: Tango, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown y Star Wars: Squadrons. Esta triada de títulos estará disponible a partir del próximo 1 de junio.

Como siempre, no ha olvidarse que los juegos de mayo aún pueden descargarse. Mientras que los usuarios de PS5 pueden hacerse con Wreckfest, los de PS4 pueden descargar Battlefield V y Stranded Deep. ¿Quieren saber más sobre este listado? Basta con seguir este enlace.

¿Qué juegos llegarán en junio (2021) con PlayStation Plus?

Operation: Tango, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown y Star Wars: Squadrons son los juegos gratis de junio (2021) para los miembros de PlayStation Plus.

Operation: Tango (PS5)

Este título cooperativo es el último proyecto del estudio Clever Plays, mejor conocido por desarrollar Leap of Fate (2015). Como se puede apreciar, este juego pone a dos jugadores en el papel de una espía y un hacker. Mientras que la primera físicamente recorrerá una locación, el segundo será el responsable de infiltrarse en la infraestructura digital de dicha locación para desactivar los sistemas de seguridad. Para triunfar, ambos jugadores deberán cooperar.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Recientemente, Sega dio a conocer que Virtua Fighter 5 regresará el 1 de junio con una remasterización para PlayStation 4. Lo que no se sabía es que los usuarios de PS4 con una suscripción vigente a PlayStation Plus podrán descargarlo sin costo. Además de gráficas retocadas, cortesía de un nuevo motor gráfico, tendrá un renovado multijugador en línea.

Star Wars: Squadrons (PS4)

Desarrollado por EA Motive, Star Wars: Squadrons es un juego de simulación de naves espaciales. Los jugadores pueden disfrutar de los modos multijugador o la campaña. Pueden escoger entre el Imperio Galáctico y los rebeldes. Cada uno de estos bandos tiene su propia selección de naves, las cuales poseen estadísticas únicas. También es posible personalizarlas.

Para saber más sobre este título, recomendamos leer nuestra reseña.

¿Qué opinan de todos los juegos gratis que estarán disponibles a lo largo de junio (2021) por medio de PlayStation Plus? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: PlayStation.Blog