PlayStation Plus: los juegos gratis que llegarán en septiembre (2021)

Tomo un poco más de lo esperado, pero Sony finalmente ha revelado los juegos gratis que los usuarios de PlayStation Plus (PS Plus) podrán descargar a lo largo de septiembre (2021). La selección de títulos incluye Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 y Predator Hunting Grounds. Este trío de juegos podrá descargarse entre el 7 de septiembre y 4 de octubre.

Todavía hay tiempo para que los usuarios de PS Plus reclamen los juegos gratis de agosto (2021). Mientras que los usuarios de PlayStation 5 pueden hacerse con Hunter’s Arena: Legends, los de PlayStation 4 pueden descargar Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y Tennis World Tour 2. ¿Quieren saber más sobre este listado de títulos? Sigan este enlace.

¿Qué juegos gratis llegarán en septiembre (2021) con PlayStation Plus (PS Plus)?

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

La versión definitiva de Overcooked estará a disposición de los usuarios de PlayStation 5. Esta entrega —remasterizada y optimizada para la consola de novena generación— ofrece los contenidos de Overcooked (2016), su secuela de 2018 y todos los contenidos descargables que recibieron ambas entregas. Por si fuera poco, también cuenta con nuevos niveles y chefs.

Hitman 2 (PS4)

La segunda entrega de la “Trilogía del Asesinato” expande y mejora todo lo establecido por el juego de 2016 a través de nuevos niveles, armas, modos de juego y mecánicas. Incluso después del lanzamiento de Hitman 3, su predecesor sigue siendo una opción para aquellos que quieran experimentar el renacimiento de la icónica franquicia de IO Interactive.

Para saber más sobre Hitman 2, recomendamos leer nuestra reseña.

Predator Hunting Grounds (PS4)

Desarrollado por IllFonic, este multijugador isométrico enfrenta a 4 mercenarios contra un depredador. Desde su debut en 2020, Predator Hunting Grounds ha recibido toda clase de contenidos que han expandido la personalización de los humanos y depredadores.

Para saber más sobre Predator Hunting Grounds, recomendamos leer nuestra reseña.

Fuente: PlayStation.Blog