Estos podrían ser los juegos de PlayStation Plus en noviembre (2021)

Una vez más, los juegos de PlayStation Plus habrían sido filtrados. Al igual que en septiembre y octubre, Billbill-Kun —usuario en Dealabs e informante francés— es el responsable de hacer pública esta información. ¿Será posible que complete una racha de tres filtraciones verídicas? Habrá que esperar el anuncio oficial de los juegos de PlayStation Plus en noviembre (2021).

Como siempre, aún hay tiempo para que los usuarios de PS Plus reclamen los juegos gratis de octubre (2021). Mientras que los usuarios de PlayStation 5 pueden hacerse con Hell Let Loose, los de PlayStation 4 pueden descargar Mortal Kombat X y PGA Tour 2K21. ¿Quieren saber más sobre el listado de títulos de octubre? Solo tienen que seguir este enlace.

¿Qué juegos gratis podrían llegar en noviembre (2021) con PlayStation Plus (PS Plus)?

Knockout City (PS4 y PS5)

Desarrollado por Velan Studios y distribuido por Electronic Arts, Knockout City permite que dos equipos compitan en una partida de ponchados. Por supuesto, no es tan simple como suena. Los jugadores no solo tienen acceso a pelotas especiales, sino que pueden realizar pases y tiros con efecto para mantener a sus oponente a raya y conseguir la victoria. También tienen que lidiar con la geografía desigual de los diferentes mapas y demás elementos del ambiente.

First Class Trouble (PS4 y PS5)

Desarrollado por Invisible Walls y distribuido por Versus Evil, First Class Trouble es un juego al estilo de Among Us. El objetivo es apagar la IA asesina de un lujoso crucero espacial. Aunque los jugadores deben unir fuerzas para sobrevivir, algunos son robots asesinos con aspecto humano. Por supuesto, el objetivo de estos últimos es engañar a los otros pasajeros.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Remasterizado para consolas de octava generación, el RPG de Big Huge Games y 38 Studios lleva a los jugadores a un mundo asolado por una cruenta guerra. A través de un amplio sistema de personalización, pueden elegir una clase y especializarla a través del sistema Destino y piezas de equipamiento. Esta versión tiene todos los DLC del juego original.

Para saber más sobre este título, recomendamos leer nuestra reseña.

The Walking Dead: Saints and Sinners (PSVR)

Inspirado en la popular franquicia, The Walking Dead: Saints and Sinners permite que los jugadores se sumerjan de lleno en el apocalipsis zombi. Mientras exploran las ruinas de Nueva Orleans, deben recolectar recursos y completar misiones para ayudar a las facciones de su preferencia. Sin embargo, no ha de olvidarse que toda decisión tiene consecuencias.

Cabe recordar que los juegos gratis de PlayStation Plus (PS Plus) para noviembre (2021) aún no han sido revelados. ¡Recomendamos tomar esta información con escepticismo!

Fuente: billbil-kun