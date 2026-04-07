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PlayStation quiere escanear a los jugadores para ponerlos en sus juegos, pero causa preocupaciones

¿Darías tu imagen a Sony para estar en Gran Turismo?

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Es bastante común que los jugadores tratemos de «crearnos a nosotros mismos» en los videojuegos con creadores de personajes, así que a Sony se le ocurrió la «fantástica idea» de hacer un concurso en el que los ganadores serán escaneados para ser incluidos oficialmente en Gran Turismo 7 y otros dos juegos sorpresa. Sin embargo, hay personas que se muestran escépticas e incluso con miedo de lo que pueda hacer PlayStation con nuestra apariencia.

Este concurso —en el que podemos participar desde Colombia, México y muchos más países de Latinoamérica— se llama The Playerbase y para inscribirse solamente hay que llenar un corto formulario en esta página. Los que pasen a la segunda ronda tendrán que participar en una entrevista grabada en video. Los finalistas serán elegidos a mediados de junio de 2026 y el ganador del gran premio viajará a Los Ángeles para ser escaneado. También dicen que planean «extender» los planes de escaneo de jugadores para agregarlos a juegos de PlayStation en el futuro.

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Aunque la idea de protagonizar un juego de PlayStation es probablemente el sueño de muchas personas que aprovecharán el concurso The Playerbase, hay muchas voces que están compartiendo sus preocupaciones al respecto en foros como Resetera y redes sociales. La principal de todas es que —de acuerdo a las reglas oficiales— los participantes tienen que ceder los derechos de su inscripción (historia, datos personales y grabación de entrevista) a Sony y temen que estos puedan ser usados para entrenar una IA generativa. Lo mismo pasa con el resultado del escaneo. Aunque aún no se conocen las condiciones, se cree que lo más probable es que Sony se reserve el derecho a usar nuestra imagen y en el futuro el ganador podría ver cómo esta es usada en productos sin que se le deba notificar o pedir más autorización.

Ya veremos cómo sale todo esto. Por lo pronto, Sony lo está promoviendo como una forma de celebrar los 30 años de PlayStation con su comunidad de jugadores. ¿Será que en verdad no hay nada que temer?

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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