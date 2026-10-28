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Pocketpair quisiera llevar Palworld a Switch 2, pero entre demandas es mejor no anticipar nada

No en mi turno.

Cesar Nuñez
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Debido a las capacidades técnicas del primer Nintendo Switch, Takuru Mizobe, director ejecutivo de Pocketpair, no daba esperanzas sobre una versión de Palworld en dicho sistema. Con la llegada de Switch 2, las posibilidades aumentaron, pero el problema ahora no reside en los requerimientos que la consola bien podría soportar, sino en cierta demanda de Nintendo y The Pokémon Company hacia Pocketpair por el uso de las mecánicas de captura de monstruos en Palworld.

«Para empezar, diré que consideramos que Switch 2 es una plataforma realmente fantástica, no solo para el panorama global de los videojuegos, sino especialmente aquí en Japón y para la industria japonesa del sector. Ha sido una plataforma increíble. Si en el futuro surge la oportunidad de hablar o plantear la posibilidad de llevar Palworld a la plataforma de alguna manera, estaríamos encantados de mantener esas conversaciones».

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Incluso si Pocketpair desea llevar Palworld a Switch 2, probablemente tendrá que resolver primero su actual disputa legal con Nintendo, un asunto sobre el cual Mizobe no puede ofrecer detalles, dado que el proceso judicial sigue en curso.

La demanda por infracción de patentes presentada por Nintendo fue modificada en noviembre del 2025 para centrarse en versiones anteriores del juego. Esto ocurrió después que Pocketpair lanzara actualizaciones que eliminaban las mecánicas cuestionadas, como la posibilidad de lanzar una Pal Sphere para invocar a un Pal o el uso de Pals para planear. El Tribunal de Distrito de Tokio tiene previsto exponer su opinión preliminar al respecto el 9 de noviembre.

🔮

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Vía: VGC

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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