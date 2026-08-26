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Podremos convertir nuestros juegos físicos de Xbox One y Series X|S en versiones digitales, ¿pero qué pasará con los de Xbox 360?

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Desde hace algunos meses se viene hablando de que Xbox está trabajando en una función que permitirá conseguir una licencia digital de los juegos que tenemos en versión física. Ahora es oficial. Podremos usar nuestros discos de Xbox One y Series X|S para obtener una autorización especial que nos permitirá aprovechar ventajas del formato digital como Play Anywhere y Cloud Gaming con esos juegos, pero no mencionan en ningún lado si habrá algo similar para los juegos de Xbox 360.

Mediante una publicación en el sitio web de Xbox, Jason Ronald —vicepresidente de Xbox Next Generation— explica que al insertar el disco de uno de los juegos de Xbox One o Series X|S e iniciar el juego en la consola tendremos la opción de adquirir la «propiedad digital» del juego y comenzar a aprovechar las funcionalidades mencionadas arriba. El juego en disco seguirá funcionando como siempre lo ha hecho.

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Inicialmente, este programa no funcionará con todos los juegos de esas dos plataformas, pero sí con «miles de títulos» y continuarán agregando más. Los jugadores miembros del programa Xbox Insider podrán comenzar a probar estas características a partir del lunes 31 de agosto de 2026 y después estará disponible para todos, pero no han dicho exactamente cuándo.

Respecto a los juegos de generaciones anteriores de Xbox no hay noticias de que puedan ser parte de este programa, pero no están olvidados del todo. En julio anunciaron un programa de compatibilidad de juegos digitales de la Xbox original con PC y una filtración dice que podremos jugar nuestros títulos de Xbox 360 en dicso en PC tras obtener una licencia digital. A lo mejor cuando todo esto se termine de implementar, anunciaran oficialmente ese programa.

Ahora que PlayStation ha comenzado una guerra contra los juegos físicos que tiene furiosos a los jugadores, no podemos si no aplaudir esta jugada de Xbox que ayudará a preservarlos y hacerlos más útiles. No es suficiente para que les perdonemos los recientes despidos y aumentos de precios, pero al menos es un paso en la dirección correcta.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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