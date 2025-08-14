Podremos correr por las paredes en el evento Juegos galácticos de Apex Legends

¿Recuerdan lo divertido que era correr por las paredes en Titanfall 2? Por más que nos gustaría poder hacerlo algún día en un hipotético Titanfall 3, podremos hacerlo por tiempo limitado en su sucesor espiritual. Pronto llegará a Apex Legends el evento Juegos galácticos, que nos permitirá jugar el recientemente introducido modo Comodín con el nuevo bate Grand slam y habilidades especiales como Trepamuros, que nos dejará correr por las paredes como si se tratara de cierto juego FPS con mecas.

Pueden ver a los personajes corriendo por las paredes y bateándose entre sí en el tráiler del evento.

Este evento estará disponible entre el martes 19 de agosto y el martes 9 de septiembre de 2025. Durante ese tiempo vamos a encontrar el nuevo bate como botón en los paquetes de ayuda del modo Comodín. Si conseguimos un combo de tres golpes o un swing cargado con éste, haremos un «home run» con los enemigos.

También habrá un nuevo objeto fabricable: los comodines. Vamos desbloqueando espacios para estos a medida que avancen las rondas y nos dan las siguientes habilidades especiales.

Carrera demencial : carrera

: carrera Recargador : recarga escudos mientras corres

: recarga escudos mientras corres Espacio personal : aumenta el empuje de los ataques cuerpo a cuerpo

: aumenta el empuje de los ataques cuerpo a cuerpo Golpe duro : aumenta el daño cuerpo a cuerpo

: aumenta el daño cuerpo a cuerpo Informe de estado : revela ubicaciones enemigas al derribar

: revela ubicaciones enemigas al derribar Trepamuros : correr por las paredes

: correr por las paredes Carga rápida: las habilidades táctica y la definitiva se cargan más rápido

Como en cada evento de Apex Legends, tendremos nuevos objetos cosméticos que se pueden obtener en los packs de Juegos galácticos. Entre estos hay aspectos legendarios para Seer, Sparrow, Gibraltar y más. Cada objeto recibido cuenta para las recompensas de bonus, incluidos fragmentos exóticos.

Cada pack contiene un objeto del evento y dos objetos estándar (no hay duplicados) y ofrece la oportunidad de desbloquear la nueva arma cuerpo a cuerpo, el bate Grand Slam.

También podemos conseguir ‘honor’ completando los desafíos diarios y canjearlo por recompensas en la tienda del evento que está disponible por tiempo limitado.