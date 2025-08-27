Videojuegos

Podremos jugar con los exnovios de Ramona en Scott Pilgrim EX

Estos exnovios no son tan malvados después de todo.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game es uno de nuestros ‘beat em’ up’ favoritos de todos los tiempos y por eso quedamos muy felices con el anuncio de una secuela que saldrá en 2026 y que tendrá  una historia totalmente nueva coescrita por Bryan Lee O’Malley. Su nombre es Scott Pilgrim EX y acabamos de recibir otra noticia que nos entusiasma aún más: podremos jugar con los exnovios «malvados» de Ramona.

Gracias a un nuevo tráiler publicado por Tribute Games en su canal oficial de YouTube podemos ver en acción a Lucas Lee y a Roxie Richter como personajes controlables. Si no lo han visto aún, aquí lo tienen a continuación.

Lucas es el exnovio #2 de Ramona y era un ‘skater’ que se fue en busca de fama y fortuna a Hollywood. Lucha usando su patineta y tiene una curiosa habilidad en la que pide la ayuda de sus dobles de acción. Roxie e la exnovia #4 y una ninja que tuvo una relación con la chica de los sueños de Scott cuando ambas estuvieron en la universidad. Lucha usando su katana y habilidades de ninjitsu.

Estamos seguros que más delante revelarán más «exnovios » jugables, aunque no estamos convencidos de que sean todos.

Gracias a Scott Pilgrim EX, el universo de Scott Pilgrim se expande más allá de la lucha contra la liga de exnovios malvados de Ramona Flowers. En 2023 vimos en Netflix la serie Scott Pilgrim Takes Off con una versión alternativa de los eventos del cómic y este juego muestra qué pasa después del final de la historia.

Podremos jugar este juego en consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y en PC en 2026.

