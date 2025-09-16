Videojuegos

Podremos jugar con Muzan Kibutsuji gratis en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, revelan nuevos personajes DLC

No tendremos que buscarlo por todo el castillo.

El ‘hype’ por Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está en su punto más alto gracias al estreno de la película El castillo Infinito: Parte 1 y para celebrarlo vamos a recibir un personaje gratis en el videojuego The Hinokami Chronicles 2: nada más y nada menos el que el villano Muzan Kibutsuji. Además, anunciaron un paquete de personajes DLC de pago que llegará próximamente y todos será pertenecientes al nuevo filme.

Si ya vieron la película y quieren continuar la historia en el manga, este artículo les dirá dónde empezar a leerlo. Por ahora veamos el tráiler que presenta al demonio más poderoso de todos como personaje controlable.

Muzan Kibutsuji será agregado tras una actualización gratis para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 que estará disponible a partir del jueves 18 de septiembre de 2025 en todas las plataformas. Solo se podrá usar en el modo Vs.

Pero esa no es la única novedad que tendrá el juego. El paquete de El Castillo Infinito incluirá a los siguientes personajes:

  • Tanjiro Kamado (Castillo infinito)
  • Zenitsu Agatsuma (Castillo infinito)
  • Giyu Tomioka (Castillo infinito)
  • Shinobu Kocho (Castillo infinito)
  • Douma
  • Akaza (Castillo infinito)
  • Kaigaku

Como pueden ver, la mayoría de personajes ya estaban presentes en el juego pero son nuevas versiones con los movimientos y cambios menores en diseño que tienen en la película. También se pueden comprar por separado.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está disponible para PS4,. PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam.

