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Podremos montar a Jeff el tiburón en Marvel Rivals gracias al regalo del día de los inocentes

♪ Se la llevó el tiburón, el tiburón ♫

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Todos adoramos a Jeff. Podemos odiarlo en medio de una partida si es uno de los oponentes, pero una vez termina no podemos sino amar a este adorable tiburoncito terrestre. Lo queremos tanto que hemos soñado montándolo como si fuera un caballito. Si ese también es su sueño, podrán hacerlo realidad muy pronto gracias al regalo del día de los inocentes que nos está preparando Marvel Rivals.

Ya habíamos mencionado antes este regalo cuando les presentamos la temporada 7 del juego, pero no le dimos la importancia que merecía. Se trata del gesto Rodeo con Jeff y lo único que tenemos que hacer para obtenerlo es reclamarlo al iniciar sesión en Marvel Rivals entre la noche del martes 31 de marzo y la noche del viernes 3 de abril de 2026.

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¡Incluso podremos montar a Jeff usando a Jeff!

Las horas exactas a las que estará disponible el gesto gratis ‘Rodeo de Jeff’ en Marvel Rivals son las siguientes.

  • México: 8:00 p.m. del 31 de marzo
  • Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 p.m. del 31 de marzo
  • Argentina, Chile: 11:00 p.m. del 31 de marzo
  • España: 3:00 a.m. del 1 de abril

Pueden ver lo divertido que es este ‘emote’ en el siguiente video.

Como pueden ver, se trata de un gesto muy divertido, ¿pero es el mejor regalo de día de los inocentes que nos ha dado este juego? Es difícil decirlo porque el emote «Venom perreando» es realmente algo difícil de superar.

Recuerden que este es un gesto que solo darán por tiempo limitado y no sabemos si va a volver. Si por alguna razón vuelve a estar disponible, seguramente será de pago así que es mejor que lo reclamen durante este periodo.

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Marvel Rivals es un título multijugador gratis de batallas por equipos y desarrollado por el estudio chino NetWase. Tiene con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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