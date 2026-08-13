Pokémon Bank cierra sus puertas en 2027 y Pokémon Home recibe compatibilidad con Fire Red / Leaf Green de Switch en octubre de este año

Con los relanzamientos de Pokémon FireRed y Pokémon LeafGreen para Nintendo Switch el 27 de febrero, nos fue informado que estos recibirían conexión futura con la aplicación Pokémon Home. Esto finalmente será una realidad en octubre del 2026. Una vez conectados, podrás transferir los Pokémon que hayas capturado en estos ‘remakes’ de tercera generación basados en la primera a Pokémon Home, así usarlos en otros juegos modernos de la serie para consolas Switch y Switch 2.

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Una vez que un Pokémon de FireRed / LeafGreen se transfiere a otro juego de la serie Pokémon en Switch, no podrá regresar a Pokémon FireRed / LeafGreen. Los Pokémon de otros juegos de Pokémon en Switch y Switch 2 no podrán visitar Pokémon FireRed / LeafGreen. Por su parte, los juegos de GameCube en Switch 2 como Pokémon XD: Gale of Darkness –y Pokémon Colosseum en el futuro– no son compatibles con Pokémon Home.

Un regalo en el tiempo

Si capturaste a todos los Pokémon en FireRed / LeafGreen, puedes recibir al Pokémon singular Celebi en la versión móvil de Pokémon Home, como regalo por completar la Pokédex de Kanto. Para esto no necesitarás transferir Pokémon a Home. Una vez conectado Pokémon Home, si has registrado un Pokémon en tu Pokédex de FireRed / LeafGreen, se registrará en Pokémon Home. No olvides que siempre puedes intercambiar Pokémon usando la GTS de Pokémon Home para completar tu Pokédex.

Con la actualización 4.1.0 que llegará en octubre del 2026, los jugadores con un Plan Premium (de pago) podrán depositar hasta 9000 Pokémon, un aumento respecto a los 6000 anteriores. El precio del Plan Premium de Pokémon Home no cambiará.

También a partir de octubre, cualquier Pokémon capturado con Safari Balls en Pokémon GO podrá transferirse al servicio, justo a tiempo para su regreso en el evento Go Wild Area 2026 el mes siguiente. Cabe mencionar que, una vez que lleguen a Pokémon Home, esos Pokémon se almacenarán en Strange Balls.

Fin del servicio de Pokémon Bank

Pokémon Bank, la aplicación para Nintendo 3DS que permite a los jugadores depositar o retirar Pokémon que hayan atrapado en los juegos de Pokémon Red / Green / Blue / Yellow / Gold / Silver / Crystal de esa consola desde las Cajas online, dejará de funcionar el jueves 25 de febrero del 2027 a las 19:00 (hora del Pacífico).

De esta manera, ya no será posible transferir Pokémon de Pokémon Bank a Pokémon Home. Si tienes Pokémon almacenados en Pokémon Bank que deseas transferir, muévelos a Pokémon Home antes de la fecha mencionada. Actualmente Pokémon Bank no está disponible para su descarga, desde el cierre de servidores de Nintendo 3DS y su respectiva eShop, a menos que lo hayas descargado con anterioridad.

Ahora bien, esta medida también afecta la transferencia hasta Switch de Pokémon desde las versiones en cartucho de Ruby / Sapphire / Emerald, así como generaciones posteriores para Nintendo DS y 3DS. Lo cual incentiva los reportes sobre el relanzamiento de los juegos faltantes de GBA para Switch y Switch 2.