Pokémon brillantes y encuentros clasificatorios llegan a TCG Pocket con los sobres de Festival Brillante

Después de la importante introducción de español latino en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon para Latinoamérica, The Pokémon Company anunció la próxima expansión para la aplicación de iOS/Android, Pokémon TCG Pocket. Los Pokémon brillantes llegan con los nuevos sobres de mejora temáticos Festival Brillante, que estarán disponible a partir del 27 de marzo de 2025. Además, los jugadores podrán disfrutar de una nueva forma de combatir con la primera temporada de encuentros clasificatorios que está por llegar.

Nuevos sobres de mejora temáticos Festival Brillante

En los nuevos sobres de mejora temáticos y las elecciones mágicas, los jugadores podrán encontrar una gran variedad de cartas de Pokémon brillantes, entre las que se encuentran los populares Charizard ex, Lucario ex y Pachirisu. Las cartas de Pokémon brillantes de TCG Pocket tienen un resplandor muy especial. Al moverlas, podrás descubrir una nueva forma de apreciar las cartas en formato digital. Además, a partir del 1ro de abril, los jugadores podrán conseguir una vitrina y un álbum de Charizard brillante para exhibir sus cartas favoritas.

Si bien los Pokémon brillantes son el centro de atención, Festival Brillante también incluye Pokémon y entrenadores de Pokémon Scarlet / Violet, e ilustraciones de Tatsugiri, Sprigatito y e-Nigma. Para celebrar la llegada de la nueva expansión, habrá misiones de baraja Iniciación ex nuevas desde la 1:00 am del viernes 28 de marzo a las 12:59 am del domingo 27 de abril. Los jugadores que completen las misiones del juego obtendrán un cupón de baraja que podrán canjear por una de las nueve barajas de iniciación. Una vez que hayan elegido una baraja, las 20 cartas que la conforman se agregarán a su colección.

Encuentros clasificatorios

Los encuentros clasificatorios están por llegar a Pokémon TCG Pocket. La primera temporada, que arribará junto con Festival Brillante, estará disponible desde la 1:00 am del viernes 28 de marzo a las 12:59 am del domingo 27 de abril. En los encuentros clasificatorios, los entrenadores podrán enfrentarse a jugadores de todo el mundo de nivel similar. Al final de la temporada, recibirán un emblema que podrán poner en su perfil para mostrar en qué rango terminaron.