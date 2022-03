Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl: ¿cómo obtener a Arceus?

¿Estuviste deseando todo este tiempo tener acceso a Arceus y Darkrai en Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl? Según un comunicado oficial de The Pokémon Company, llegar a encontrarse y tener estos Pokémon singulares de forma legal será posible muy próximamente.

Históricamente la obtención de estos Pokémon singulares fue siempre muy complicada. Ambos necesitaban objetos especiales para ser desbloqueados en los juegos de la cuarta generación. En el caso de Darkrai, este necesitaba la ‘Member Card’, un objeto que permitía viajar a Newmoon Island y así encontrarlo, el cual se repartió en un evento en 2008; mientras que para Arceus, se requería la ‘Azure Flute’, un objeto que nunca se dio de forma oficial y al cual los jugadores accedieron solo modificando ilegalmente el juego.

Encuentro del jugador y Arceus en la cuarta generación, una acción que nunca se dio de manera oficial.

Debido a esto, siempre fue muy llamativo el hecho de poder tener un encuentro con Arceus o Darkrai. Hasta ahora los ‘remakes’ de la cuarta generación tampoco habían habilitado una forma. Sin embargo, recientemente se publicó una manera de hacerlo. Esto no es tan sencillo, pues implica tener una copia de Pokémon Legends: Arceus.

¿Cómo conseguir a Arceus y Darkrai en Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl?

Para dar con Arceus, no solo hay que tener Pokémon Legends: Arceus, sino tener una partida guardada con la historia principal completada en dicho juego. Eso no es suficiente, pues también se debe haber entrado en ‘Hall of Fame’ y completado la Pokédex Nacional en Pokémon Brilliant Diamond o Pokémon Shining Pearl. Hecho todo esto, se puede ir al cuarto a conseguir la ‘Azure Flute’, después ir al Mount Coronet y tocar la flauta para que aparezca Arceus. Para que esto funcione, hay que tener descargada la versión 1.3.0.

Por su parte, la ‘Member Card’ de Darkrai se entregará como regalo a partir del sábado 2 de abril a la 1:24 a.m. (hora Colombia) hasta el sábado 30 de abril a las 3:28 p.m. Para recibirlo, hay que usar la opción «Mystery Gift». Este también tiene condiciones, que son haber ingresado al Hall of Fame y obtenido la Pokédex Nacional. Con esto, se puede ir a Newmoon Island.

