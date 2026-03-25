Videojuegos

Pokémon Champions: el heredero de Stadium, Colosseum y Pokétopia de Battle Revolution, abre este día sus puertas en Nintendo Switch

De vuelta a los estadios.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

The Pokémon Company International anunció que el lanzamiento de Pokémon Champions –que no contará con la Pokédex Nacional– para las consolas Nintendo Switch tendrá lugar el 8 de abril, pero más adelante en el año también estará disponible para dispositivos móviles. Pokémon Champions trae la experiencia de los combates Pokémon a más jugadores que nunca. Los usuarios de Nintendo Switch y de dispositivos móviles podrán enfrentarse en combates llenos de estrategia con Pokémon de distintos tipos, habilidades y movimientos.

Este título también será compatible con Pokémon Home, lo que permitirá llevar a los Pokémon que cumplan los requisitos desde los juegos de la saga principal y Pokémon GO. De esta forma, los entrenadores y entrenadoras podrán seguir disfrutando de la compañía de sus compañeros Pokémon en los combates y eventos de Pokémon Champions.

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Pokémon Champions también será la plataforma principal para los Campeonatos de Videojuegos de los eventos de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon a partir del Campeonato Regional de Indianápolis, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo, el Campeonato Especial de Turín, los días 6 y 7 de junio, el Campeonato Internacional de Norteamérica, del 12 al 14 de junio, y el Campeonato Mundial Pokémon del 28 al 30 de agosto.

Paquete de mejora disponible desde el lanzamiento de Pokémon Champions

El paquete Pokémon Champions + Paquete inicial también estará disponible el día 8 de abril. Este paquete incluye el juego base y una serie de beneficios que serán muy útiles al empezar a jugar.

Quienes jueguen en Nintendo Switch 2 podrán disfrutar de mejores gráficos con una actualización gratuita que llegará el mismo 8 de abril. Será necesario conectarse a internet y descargar la actualización para jugar.

Pokémon Champions Nintendo Switch

Megaevolucionados y listos para la batalla

Varios Pokémon megaevolucionados, como Mega Meganium, Mega Emboar y Mega Feraligatr, aparecerán en Pokémon Champions. Estos Pokémon, que aparecieron por primera vez en Leyendas Pokémon: Z-A, traen consigo una serie de nuevas habilidades.

  • Mega Meganium tendrá la nueva habilidad Megasolar, que le permite usar sus movimientos como si estuviese bajo una luz solar intensa.
  • Rompemoldes de Mega Emboar le permite ignorar las habilidades de su oponente al usar movimientos.
  • La nueva habilidad de Mega Feraligatr, Piel Dracónica, convierte sus movimientos de tipo Normal en movimientos de tipo Dragón y, además, aumenta un 20 % su potencia.

Leyendas Pokémon: Z-A se encuentra disponible en Nintendo Switch y Switch 2. Conoce acá varios de los personajes y entrenadores de apoyo que veremos en Pokémon Champions.

👊

Estadios de combate activados

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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