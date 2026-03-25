Pokémon Champions: el heredero de Stadium, Colosseum y Pokétopia de Battle Revolution, abre este día sus puertas en Nintendo Switch

The Pokémon Company International anunció que el lanzamiento de Pokémon Champions –que no contará con la Pokédex Nacional– para las consolas Nintendo Switch tendrá lugar el 8 de abril, pero más adelante en el año también estará disponible para dispositivos móviles. Pokémon Champions trae la experiencia de los combates Pokémon a más jugadores que nunca. Los usuarios de Nintendo Switch y de dispositivos móviles podrán enfrentarse en combates llenos de estrategia con Pokémon de distintos tipos, habilidades y movimientos.
Este título también será compatible con Pokémon Home, lo que permitirá llevar a los Pokémon que cumplan los requisitos desde los juegos de la saga principal y Pokémon GO. De esta forma, los entrenadores y entrenadoras podrán seguir disfrutando de la compañía de sus compañeros Pokémon en los combates y eventos de Pokémon Champions.
Pokémon Champions también será la plataforma principal para los Campeonatos de Videojuegos de los eventos de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon a partir del Campeonato Regional de Indianápolis, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo, el Campeonato Especial de Turín, los días 6 y 7 de junio, el Campeonato Internacional de Norteamérica, del 12 al 14 de junio, y el Campeonato Mundial Pokémon del 28 al 30 de agosto.
Paquete de mejora disponible desde el lanzamiento de Pokémon Champions
El paquete Pokémon Champions + Paquete inicial también estará disponible el día 8 de abril. Este paquete incluye el juego base y una serie de beneficios que serán muy útiles al empezar a jugar.
Quienes jueguen en Nintendo Switch 2 podrán disfrutar de mejores gráficos con una actualización gratuita que llegará el mismo 8 de abril. Será necesario conectarse a internet y descargar la actualización para jugar.
Megaevolucionados y listos para la batalla
Varios Pokémon megaevolucionados, como Mega Meganium, Mega Emboar y Mega Feraligatr, aparecerán en Pokémon Champions. Estos Pokémon, que aparecieron por primera vez en Leyendas Pokémon: Z-A, traen consigo una serie de nuevas habilidades.
- Mega Meganium tendrá la nueva habilidad Megasolar, que le permite usar sus movimientos como si estuviese bajo una luz solar intensa.
- Rompemoldes de Mega Emboar le permite ignorar las habilidades de su oponente al usar movimientos.
- La nueva habilidad de Mega Feraligatr, Piel Dracónica, convierte sus movimientos de tipo Normal en movimientos de tipo Dragón y, además, aumenta un 20 % su potencia.
Leyendas Pokémon: Z-A se encuentra disponible en Nintendo Switch y Switch 2. Conoce acá varios de los personajes y entrenadores de apoyo que veremos en Pokémon Champions.