Pokémon Champions: lista de todos los Pokémon confirmados hasta ahora

Finalmente está disponible una lista con todos los Pokémon confirmados para el ‘free to play’ competitivo Pokémon Champions, cuyo lanzamiento en Nintendo Switch y Switch 2 es el 8 de abril. Esta lista se basa en varios avances, vídeos y más. Cuando el juego salga solo contará con una selección de criaturas disponibles para combatir. Si bien existen 1025 Pokémon hasta la fecha, Champions tardará un buen tiempo en alcanzar esa cifra. Actualmente, la lista cuenta con poco más de 100, pero además de agregar irá rotando especies, por lo que nunca estarán los más de mil Pokémon completos.

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La buena noticia es que el equipo actualizará el juego constantemente e incluso podría estar disponible indefinidamente, por lo que no existe un riesgo de su cierre, ya que la escena competitiva dependerá en adelante de Pokémon Champions. Con esto claro, conozcamos los Pokémon que podremos utilizar en el esperado Pokémon Champions, por ahora solo en consolas Switch y más adelante en dispositivos móviles iOS y Android.

Lista de Pokémon disponibles en Pokémon Champions

Abomasnow

Absol

Aegislash

Aerodactyl

Aggron

Alakazam

Alcremie

Altaria

Ampharos

Araquanid

Arcanine

Archaludon

Armarouge

Audino

Aurorus

Azumarill

Basculegion

Beedrill

Blastoise

Ceruledge

Charizard

Chesnaught

Clawitzer

Clefable

Conkeldurr

Corviknight

Crabominable

Decidueye

Delphox

Diggersby

Ditto

Dondozo

Dragapult

Dragonite

Drampa

Emboar

Emolga

Empoleon

Espeon

Excadrill

Farigiraf

Feraligatr

Flareon

Froslass

Furfrou

Garbodor

Garchomp

Gardevoir

Garganacl

Gengar

Glaceon

Glimmora

Gliscor

Golurk

Gourgeist

Greninja

Gyarados

Hatterene

Hawlucha

Heracross

Hippowdon

Houndoom

Hydrapple

Hydreigon

Incineroar

Kangaskhan

Kingambit

Kleavor

Klefki

Kommo-o

Krookodile

Leafeon

Lopunny

Lucario

Lycanroc

Maushold

Meganium

Meowscarada

Meowstic

Metagross

Milotic

Mimikyu

Morpeko

Mr. Rime

Mudsdale

Ninetales

Noivern

Oranguru

Orthworm

Palafin

Pawmot

Pelipper

Pikachu

Pinsir

Politoed

Raichu

Rhyperior

Rotom

Runerigus

Sableye

Samurott

Sandaconda

Scizor

Scovillain

Serperior

Sinistcha

Skarmory

Slowbro

Slowking

Sneasler

Snorlax

Spiritomb

Starmie

Steelix

Sylveon

Talonflame

Tatsugiri

Tinkaton

Torkoal

Torterra

Toucannon

Toxapex

Tsareena

Typhlosion

Tyranitar

Tyrantrum

Umbreon

Ursaluna

Vanilluxe

Venusaur

Victreebel

Vivillon

Volcarona

Weavile

Whimsicott

Zoroark

Conoce aquí el listado de precios en las diferentes opciones pagas de Pokémon Champions, así como las limitaciones del juego en su conexión con Pokémon Home.