Pokémon Champions: lista de todos los Pokémon confirmados hasta ahora

Finalmente está disponible una lista con todos los Pokémon confirmados para el ‘free to play’ competitivo Pokémon Champions, cuyo lanzamiento en Nintendo Switch y Switch 2 es el 8 de abril. Esta lista se basa en varios avances, vídeos y más. Cuando el juego salga solo contará con una selección de criaturas disponibles para combatir. Si bien existen 1025 Pokémon hasta la fecha, Champions tardará un buen tiempo en alcanzar esa cifra. Actualmente, la lista cuenta con poco más de 100, pero además de agregar irá rotando especies, por lo que nunca estarán los más de mil Pokémon completos.
La buena noticia es que el equipo actualizará el juego constantemente e incluso podría estar disponible indefinidamente, por lo que no existe un riesgo de su cierre, ya que la escena competitiva dependerá en adelante de Pokémon Champions. Con esto claro, conozcamos los Pokémon que podremos utilizar en el esperado Pokémon Champions, por ahora solo en consolas Switch y más adelante en dispositivos móviles iOS y Android.
Lista de Pokémon disponibles en Pokémon Champions
- Abomasnow
- Absol
- Aegislash
- Aerodactyl
- Aggron
- Alakazam
- Alcremie
- Altaria
- Ampharos
- Araquanid
- Arcanine
- Archaludon
- Armarouge
- Audino
- Aurorus
- Azumarill
- Basculegion
- Beedrill
- Blastoise
- Ceruledge
- Charizard
- Chesnaught
- Clawitzer
- Clefable
- Conkeldurr
- Corviknight
- Crabominable
- Decidueye
- Delphox
- Diggersby
- Ditto
- Dondozo
- Dragapult
- Dragonite
- Drampa
- Emboar
- Emolga
- Empoleon
- Espeon
- Excadrill
- Farigiraf
- Feraligatr
- Flareon
- Froslass
- Furfrou
- Garbodor
- Garchomp
- Gardevoir
- Garganacl
- Gengar
- Glaceon
- Glimmora
- Gliscor
- Golurk
- Gourgeist
- Greninja
- Gyarados
- Hatterene
- Hawlucha
- Heracross
- Hippowdon
- Houndoom
- Hydrapple
- Hydreigon
- Incineroar
- Kangaskhan
- Kingambit
- Kleavor
- Klefki
- Kommo-o
- Krookodile
- Leafeon
- Lopunny
- Lucario
- Lycanroc
- Maushold
- Meganium
- Meowscarada
- Meowstic
- Metagross
- Milotic
- Mimikyu
- Morpeko
- Mr. Rime
- Mudsdale
- Ninetales
- Noivern
- Oranguru
- Orthworm
- Palafin
- Pawmot
- Pelipper
- Pikachu
- Pinsir
- Politoed
- Raichu
- Rhyperior
- Rotom
- Runerigus
- Sableye
- Samurott
- Sandaconda
- Scizor
- Scovillain
- Serperior
- Sinistcha
- Skarmory
- Slowbro
- Slowking
- Sneasler
- Snorlax
- Spiritomb
- Starmie
- Steelix
- Sylveon
- Talonflame
- Tatsugiri
- Tinkaton
- Torkoal
- Torterra
- Toucannon
- Toxapex
- Tsareena
- Typhlosion
- Tyranitar
- Tyrantrum
- Umbreon
- Ursaluna
- Vanilluxe
- Venusaur
- Victreebel
- Vivillon
- Volcarona
- Weavile
- Whimsicott
- Zoroark
Conoce aquí el listado de precios en las diferentes opciones pagas de Pokémon Champions, así como las limitaciones del juego en su conexión con Pokémon Home.