Pokémon Champions no contará con la Pokédex Nacional, a diferencia de Stadium 1 y 2, Colosseum y Battle Revolution

El próximo título competitivo de batallas, desarrollado por The Pokémon Works en colaboración con Game Freak, fue anunciado bajo el nombre de Pokémon Champions. Esto ha puesto a hablar a los fanáticos de la franquicia no solo por un cierto parecido con el no oficial ‘Pokémon Showdown’, sino por lo que significa como heredero de otros juegos de combates Pokémon como los dos Pokémon Stadium de HAL Laboratory, Pokémon Colosseum y Pokémon Battle Revolution de Genius Sonority. Si bien Pokémon Champions no referencia a aquellos títulos directamente, su estilo de juego lo clasifica automáticamente entre los ‘spin-off’ 3D enfocados en luchas –sin contar Pokkén Tournament, claro está–.

En este futuro título no ‘free-to-play’ para Nintendo Switch, iOS y Android, los jugadores pueden transferir criaturas desde la aplicación Pokémon Home. Del mismo modo, las de Pokémon GO y Scarlet / Violet serán inicialmente compatibles con Pokémon Champions. El entrenamiento valdrá la pena. Sin embargo, según aclaración proporcionada por The Pokémon Company, en el lanzamiento solo se podrán usar ciertos Pokémon. No todos los Pokémon disponibles en Pokémon Home aparecerán en Pokémon Champions. No se podrán depositar en Pokémon Home criaturas obtenidas en Pokémon Champions –quizás como recompensas–. Las criaturas que se pueden enviar a Pokémon Champions a través de Home, se limitarán a las que aparecen en Pokémon Champions.

En resumen, Pokémon Champions no contará con una Pokédex Nacional con los 1025 Pokémon hasta la fecha. Tampoco está claro si ofrecerá Pokémon rentados como Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2, este último llegaba hasta los 251. En el caso de Pokémon Colosseum, había un modo historia principal y posteriormente era posible enviar criaturas desde Pokémon Ruby / Sapphire / FireRed / LeafGreen / Emerald una vez obtenida la Pokédex Nacional en dichos juegos. Pokémon Battle Revolution únicamente funcionaba enlazándolo con cualquiera de las versiones de Pokémon Diamond / Pearl / Platinum / HeartGold / SoulSilver, transfiriendo así un equipo para poder participar en torneos y combates.

Respecto a Pokémon Champions, si su objetivo es expandir los combates a un mayor público que no necesariamente posea un Nintendo Switch o alguno de los juegos de Pokémon para aquel sistema, quiere decir que lo más factible es que cuente con Pokémon rentados. Su cantidad puede variar, pero guiándonos por Pokédex anteriores, podría rondar los 400. No sabemos si con el tiempo The Pokémon Company decida aumentar la cantidad de Pokémon permitidos, pero hasta el momento estamos seguros que no estarán todos los más del millar actual.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento estimada para Pokémon Champions ni una confirmación para Nintendo Switch 2.

