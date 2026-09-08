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Pokémon Champions no recibirá un modo para un solo jugador y esta es la razón

Solo PvP.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Masaaki Hoshino, director de Pokémon Champions, explicó por qué el equipo no tiene planes de añadir modos para un jugador al título competitivo en línea. Actualmente, el juego para Nintendo Switch, Switch 2 y móviles se enfoca exclusivamente en el formato multijugador. Fue concebido para ser el principal juego de batallas competitivas de la serie, por lo que mantendrá los turnos y será utilizado en todas las competencias oficiales en adelante, como en el pasado Campeonato Mundial Pokémon 2026.

Hoshino descarta que el juego reciba contenido exclusivo como copas, el Castillo de líderes de gimnasio o un modo campaña ‘offline’, esto al ser un heredero de juegos como Pokémon Stadium e incluso Pokémon Colosseum. Para los desarrolladores de Champions, aquello desviaría la atención del modo PvP.

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“Por el momento, probablemente no añadiremos modos adicionales similares a los de Pokémon Stadium. La razón es que si se añaden muchos modos para un solo jugador, la gente se aleja del PvP, lo que aumenta la duración de las partidas y dificulta un poco el PvP. Así que, al menos mientras haya más jugadores, quiero centrarme en el PvP por ahora”, señaló vía VGC.

El hecho de enfatizar a Pokémon Champions como el juego principal para el ámbito competitivo oficial, implica que Pokémon Viento / Ola de la décima generación no tendrán lugar en los campeonatos, aún si tienen componente multijugador, que hasta el momento se desconoce. Por su parte, puedes jugar los dos Pokémon Stadium en Nintendo Switch Online + Expansion Pack para Switch y Switch 2. Pokémon Colosseum estará disponible en cualquier momento pero únicamente con la membresía en Switch 2.

Los Pokémon que pueden experimentar la Megaevolución Z debutarán en Pokémon Champions el 9 de septiembre del 2026. Prepárate para luchar contra Mega Lucario Z, Mega Garchomp Z y Mega Absol Z. También verás a Rillaboom y Baxcalibur, dos Pokémon que han dejado huella en la Serie de Campeonatos Pokémon. Mega Heatran fue igualmente revelado.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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