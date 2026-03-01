Videojuegos

Pokémon Champions presenta algunos de sus personajes y entrenadores de apoyo

Somos los campeones, amigos.

Aunque en los anuncios del Día de Pokémon todos los ojos estuvieron puestos sobre la anunciada décima generación Pokémon Viento / Ola, The Pokémon Company lanzará el próximo mes de abril Pokémon Champions para Nintendo Switch, desarrollado por The Pokémon Works. El juego llegará más adelante a iOS y Android, de forma gratuita en todas las plataformas y con opción premium. Gracias a este título enfocado en el competitivo y que será la base de los siguientes Campeonatos Internacionales Pokémon, podemos llevar todos los Pokémon capturados en los juegos compatibles con Pokémon Home.

Aparte del tráiler, se mostró durante la presentación los juegos compatibles que podrán trasladarse por medio de Pokémon Home, herramienta central como es habitual desde hace seis años. Los Pokémon llevados a Champions actúan como visitantes, muy similar al caso de los dos Pokémon Stadium de Nintendo 64 con los juegos de Game Boy/Color.

Si los Pokémon visitantes conocen movimientos que no se pueden usar en Pokémon Champions, tendrán que aprender nuevos mediante entrenamiento. Si entrenas a Pokémon visitantes en Pokémon Champions y los devuelves a Pokémon Home, conservarán los resultados del entrenamiento al regresar a Pokémon Champions, a menos que regresen con una forma diferente. Solo los Pokémon que aparecen en Pokémon Champions podrán visitarte desde Pokémon Home. También ten en cuenta que los Pokémon obtenidos en Pokémon Champions no se pueden enviar a Home.

Entrenadores de apoyo

Al entrar por primera vez en Pokémon Champions, te recibirán diversas caras amigables que siempre estarán ahí para ayudar a prepararte para el combate. Tatora te ayudará a familiarizarte con el mundo participando en competiciones, Kitt te ayudará a formar equipo con Pokémon en Roster Ranch y Cordy compartirá contigo nuevas estrategias, mientras luchas en Pokémon Champions. También conocerás a Caraway y Kajima al entrar en la Arena de Batalla.

Tatora
Kitt
Cordy, coordinador e instructor.
Caraway, propietaria de la Arena de Batalla.
Kajima, alcalde de Frontier City y padre de Caraway.
