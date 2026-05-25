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Pokémon Champions te obsequia un «no-dragón» competitivo con este código de Regalo misterioso

Danza con dragones.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El juego competitivo en línea Pokémon Champions liberó un nuevo código de Regalo misterioso en el juego. Se trata de una distribución bastante especial, ya que es la primera que incluye un Pokémon con título y aunque parece del tipo dragón, en realidad no lo es. Y no se trata de Charizard, pero sí de Kanto.

Esta distribución celebra la Copa de Entrenadores Pokémon que tuvo lugar durante el Día Deportivo Pokémon en Corea del Sur. Al canjear el código, recibirás a ‘Gyarados el Competitivo’. Viene con los movimientos Cascada, Terremoto, Colmillo de hielo y Danza de dragón, además de la habilidad Intimidación. La evolución del buen Magikarp está en nivel 50.

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Pokémon Champions regalo misterioso

Pasos para obtener a Gyarados el Competitivo en Pokémon Champions

  1. Inicia Pokémon Champions.
  2. Presiona el botón A después de llegar a la pantalla de título.
  3. Selecciona Menú secundario.
  4. Selecciona Regalo misterioso.
  5. Ingresa el código: DRAG0NDANCEPTC26
  6. Selecciona Confirmar.

Importante saber que el código anterior solo estará activo hasta el 31 de mayo del 2026. Por su parte, un Machamp bajo el código CHAMP10N se puede reclamar hasta el 31 de agosto del 2026.

Pokémon Champions está disponible para Nintendo Switch y Switch 2, más adelante para iOS y Android.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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